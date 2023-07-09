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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإسماعيلية: حملة لتهذيب وتجميل الأشجار بنطاق حى أول

جريدة الدستور

قام جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية بمواصلة أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية تزامنًا مع موسم الصيف والإجازات وتوافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات.

تم التنسيق مع حي أول الإسماعيلية وتم تهذيب وتقليم أسوار الديدونيا بشارع عرابي؛ للحفاظ على الوجه الجمالي للمنطقة.

على جانب آخر استمر العمل بطريق عبدالمنعم عمارة السياحي بمدخل البلاچات، وتم قص وتهذيب الأشجار لإعطاء الشارع البهجة والجمال كمدخل للزوار والمصيفين أثناء فصل الصيف.

كما واصل الجهاز أعماله بمدخل القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، من تهذيب النجيل ورفع المخلفات والري والصيانة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.

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