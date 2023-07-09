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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل لقاء القمة|مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري المصري 2023

مباريات الأهلي والزمالك
مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري المصري

مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي حيث يخوض الفريقين آخر لقاءاتهم حيث يحتاج النادي الأهلي الى نقطتين فقط لحسم اللقب لصالحه بينما نادي الزمالك يبحث عن إنهاء الدوري في المركز الثالث حيث نجح في التقدم إلى هذا المركز بعد مباراة أمام فيوتشر والتي خاضها أمس وانتهت بثلاث أهداف مقابل هدفين لصالح نادي الزمالك ليزيح فيوتشر من المركز الثالث ويحل محله وإليكم مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري المصري في الموسم الحالي.

مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري المصري 2023 

الأهلي والزمالك

وانتظر جمهور كرة القدم في مصر موعدا لقمة جديدة بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع 31 من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل الموافق الثالث عشر من شهر يوليو الجاري وتنطلق صافرة بلاد اللقاء في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة من استاد القاهرة الدولي.

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الأهلي والمقاولون العرب 

كما يواجه النادي الأهلي نظيره نادي المقاولون العرب في نهاية الأسبوع 34 من جولات الدوري المصري الممتاز يوم الأحد المقبل الموافق السادس عشر من شهر يوليو الجاري حيث تنطلق المباراة من استاد عثمان أحمد عثمان في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي وحرس الحدود

ويوم الأربعاء الموافق 19 من شهر يوليو الجاري يواجه النادي الأهلي فريق نادي حرس الحدود في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة ويستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي.

الأهلي وبيراميدز 

كما يواجه النادي الأهلي نظير ونادي بيراميدز حيث يستضيف اللقاء استاد الدفاع الجوي يوم الأحد الموافق 23 من شهر يوليو الجاري وتنطلق المباراة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي والمصري البورسعيدي

هو في ختام مباريات النادي الاهلي خلال هذا الموسم يواجه فريق نادي المصري البورسعيدي حيث يستضيف اللقاء استاد برج العرب في تمام الساعة 8:30 مساء يوم 26 يوليو الجاري.

مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري

ويختتم نادي الزمالك مبارياته في الدوري بلقائه أمام فريق نادي فاركو يوم الأحد الموافق السادس عشر من يوليو الجاري على استاد القاهرة الدولي

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