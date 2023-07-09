كيف تنجح الحكومة في تحفيز المستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية؟

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق إن تحفيز المستثمرين يعد أمرًا حيويًا لنجاح الاقتصاد في أي دولة.

أضاف المناسترلي، لـ"الدستور"، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لجذب المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال في البلاد، موضحًا أنه هناك 3 جوانب رئيسية حول كيفية نجاح الحكومة في تحفيز المستثمرين بمصر:

1. تحسين المناخ الاستثماري:

تعمل الحكومة على تحسين المناخ الاستثماري من خلال تبسيط الإجراءات والتراخيص الحكومية للشركات والمستثمرين. تم إنشاء المجلس الوطني للاستثمار لتسهيل العمليات وتقديم المساعدة للمستثمرين الأجانب. تم تبسيط إجراءات التأشيرات وتقليل البيروقراطية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر.

2. توفير البنية التحتية:

تعد البنية التحتية الجيدة عنصرًا أساسيًا لجذب المستثمرين. تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية في مصر، وذلك من خلال تحسين الطرق والموانئ والمطارات وشبكة النقل العام. هذه الخطوات تعزز الوصول إلى الأسواق وتقلل من تكاليف الإنتاج والتوزيع، مما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية.

3. تقديم الحوافز والتسهيلات:

تقدم الحكومة المصرية مجموعة متنوعة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين تشمل هذه الحوافز الإعفاءات الضريبية، وتخفيضات في تكاليف الكهرباء والغاز.

4. تعزيز الاستقرار السياسي والقانوني:

يعتبر الاستقرار السياسي والقانوني عنصرًا حاسمًا لنجاح الاستثمار. تعمل الحكومة على تعزيز الاستقرار السياسي عن طريق تعزيز الديمقراطية وتعزيز حكم القانون، وتوفير بيئة قانونية متساوية للجميع. تم اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد وتحسين نظام القضاء لتعزيز الثقة بين المستثمرين.

5. تطوير قطاعات استراتيجية:

تركز الحكومة على تطوير قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات الثقيلة، والسياحة. من خلال توفير فرص استثمارية في هذه القطاعات، تسعى الحكومة لجذب المستثمرين وتحفيز نمو الاقتصاد تم توفير الدعم والتسهيلات للشركات المحلية والأجنبية للمساهمة في تنمية هذه القطاعات.

6. تعزيز التعليم والتدريب:

تدرك الحكومة أهمية تطوير القوى العاملة الماهرة لجذب المستثمرين. تعمل على تعزيز التعليم والتدريب المهني للشباب وتطوير المهارات اللازمة في سوق العمل. من خلال توفير قوى عاملة ماهرة ومتخصصة، تصبح مصر مكانًا جذابًا للاستثمار وتحقيق النجاح الاقتصادي.

أوضح أنه باختصار تنجح الحكومة في تحفيز المستثمرين في مصر من خلال تحسين المناخ الاستثماري، تطوير البنية التحتية، تقديم الحوافز.