هل يجوز التيمم لو انقطعت المياه فى البيت؟ (فيديو)

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه عندما ننتقل من الوضوء إلى التيمم، لابد أن تكون هناك أسباب، منها عدم القدرة على استعمال الماء، أو فقد الماء.



وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأحد: "المكان اللي أنا فيه مفيش مياه خالص أتوضأ بها، لو الشقة اللى أنا قاعد فيها المياه قطعت وأنا مش مخزن مياه، بإمكانى أنزل وأشوف جيرانى عندهم مياه أو المسجد فيه مياه ولا لأ، طيب مفيش خالص أشترى زجاجة مياه معدنية وأتوضأ".

واستكمل: "لو ملقتش مياه خالص ولا حتى مياه تشتريها أو زجاجة المياه اللى هتشتريها هتكون غالية وأضعاف ثمنها فهنا يجوز لك التيمم، وكمان تقدر تتيمم لو لم تستطع استخدام المياه، يعنى الدكتور مانعك من استخدام المياه، حتى لا يؤثر ذلك على صحتك، وسيدنا النبى غضب غضبًا شديدًا من أصحابه بسبب إن أحدهم أفتى لصحابى باستخدام المياه"، مستشهدًا بالحديث النبوي: " خرَجْنا في سفَرٍ فأصابَ رجلًا منَّا حجَرٌ فشجَّهُ في رأسِهِ ثمَّ احتَلمَ فسألَ أصحابَهُ فقالَ هل تَجِدونَ لي رخصةً في التَّيمُّمِ فَقالوا ما نجِدُ لَكَ رُخصةً وأنتَ تقدرُ علَى الماءِ فاغتسَلَ فماتَ فلمَّا قدِمنا علَى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أُخْبِرَ بذلِكَ فقالَ قَتلوهُ قتلَهُمُ اللَّهُ ألا سألوا إذْ لَم يعلَموا فإنَّما شفاءُ العيِّ السُّؤالُ إنَّما كانَ يَكْفيهِ أن يتيمَّمَ ويعصرَ- أو يعصبَ شَكَّ موسَى- علَى جرحِهِ خرقةً ثمَّ يمسحَ عليها ويغسِلَ سائرَ جسدِهِ".



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