وفد صينى يطلع على تجربة بحوث المياه فى استخدام الأسمدة العضوية المعالجة بالزراعة

التقت الدكتورة رشا الخولى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والرى، مع وفد من معهد تيانجين لنقل المياه بمدينة تيانجين بجمهورية الصين الشعبية، ضمن اتفاقية التعاون المشتركة المقترحة بين المركز والمعهد الصيني فى مجال تنمية الموارد المائية والبحث العلمى فى مجال المياه، والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات البحثية المختلفة المتعلقة بقطاع المياه وأيضا في مجالات الدورات التدريبية للباحثين، وأيضًا فى إطار اهتمام المركز بالتعاون المشترك مع الجهات والهيئات الخارجية.

وتفقد الوفد الصينى، اليوم الأحد، مجمع المعاهد بالقناطر الخيرية، وبدأت الجولة بزيارة معهد بحوث النيل بحضور الدكتور أيمن السعدي مدير المعهد، حيث تم عرض أهم الدراسات والأبحاث يجريها المعهد، والاطلاع على عدد من التجارب البحثية الجاري تنفيذها بمعرفة معهد بحوث إدارة وتوزيع المياه، وتفقد تجربة استخدام الأسمدة العضوية الناتجة من المعالجة في الزراعة، وتأثير السماد على النبات بنماذج نظم الري الحديث.

كما تم تفقد التجربة البحثية الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي تم تنفيذها بمعرفة معهد بحوث صيانة القنوات المائية، وزيارة معمل المناخ التابع لمعهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئية للتعرف على إمكانيات المعهد في مجالات مراقبه وتحليل البيئة والتغيرات المناخية باستخدام أحدث النماذج العددية، وفي إطار الزيارة قام الوفد بزيارة المعامل المركزية للرصد البيئي التابعة للمركز، وتفقد الأقسام المختلفة بالمعامل، بحضور الدكتور محمد إمبابى الأستاذ بمركز البحوث.