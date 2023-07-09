تفاصيل لقاء نائب وزير الخارجية السعودي مع السفير البريطاني لدى الرياض

التقى نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى السعودية نيل كرومبتون، في مقر وزارة الخارجية السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية واس، بأن الاجتماع شهد تبادل مناقشات ودية ووجهات نظر بين الجانبين.

كما بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

السعودية وبريطانيا تبحثان التعاون فى المجال العسكرى والدفاعى وسبل تطويره

وفي مارس الماضي، بحث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان عبدالعزيز، مع نظيره البريطاني بين والاس، التعاون بالمجال العسكري والدفاعي وسبل تطويره.

وكشفت قناة العربية السعودية، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الثنائي لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات الأخرى ومناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة.

توقيع اتفاقية إعلان النوايا بين السعودية وبريطانيا

وأشارت القناة إلى أن الطرفين وقعا على اتفاقية إعلان نوايا والتي تهدف إلى مشاركة المملكة العربية السعودية في برنامج القدرات الجوية المستقبلية (FCAS)، وهو البرنامج الذي يتضمن تحديد رؤية شاملة ومشتركة للشراكة المستقبلية لعمليات القتال الجوي والبحث في الشراكة التي توفر احتياجات القدرات المطلوبة، وتحديد مشاريع المشاركة الصناعية ومشاريع البحث والتطوير المشترك بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.