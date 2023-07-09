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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توزيع درجات مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة الشعبة الأدبية 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر .

توزيع درجات مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2023

توزع درجات مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية 2023 بين درجات لأسئلة مقالية وأخرى لأسئلة اختيار من متنوع

الأسئلة المقالية وعددها لمادة علم النفس والاجتماع ثانوية عامة 2023:

درجات الأسئلة المقالية في مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2023 تكون 4 فقط.

الأسئلة الموضوعية "اختيار من متعدد " في مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2023:

درجات الأسئلة الموضوعية "اختيار من متعدد" في مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2023 تكون 56 درجة.

آخر يوم امتحانات الثانوية العامة 2023 وموعد ظهور النتيجة

استعلم| موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 للعلمي والأدبي

المجموع الكلى لمادة علم النفس والاجتماع ثانوية عامة 2023:

إجمالي درجات أسئلة في مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2023 تكون 60 درجة.

 

وقد ادى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) اليوم الأحد، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية شعبة (العلوم) ومادة التفاضل والتكامل شعبة (الرياضة)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة (الأدبية).

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المتبقية

ما زال طلاب الثانوية العامة يؤدون الإمتحانات لعدد من المواد  ومن المقرر إنتهاء الإمتحانات الخميس 12 يوليو  وهذه المواد  هى :

 

الثلاثاء 11 يوليو:امتحان مادة الديناميكا

 يعقد امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" لطلاب شعبة علمي رياضة

الخميس 13 يوليو:امتحان مادة الأحياء

تعقد الامتحانات بمادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم ومادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع الشعب (علمى علوم - علمى رياضة- أدبى ) فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم الاثنين 12 يونيو والثلاثاء 13 يونيو الماضى، بينما انطلقت المواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو الماضي بمادة اللغة العربية والمقرر أن تنتهي يوم 13 يوليو الجارى 2023. 

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