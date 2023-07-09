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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العشري: مؤتمر قمة دول جوار السودان هدفه حقن الدماء والحفاظ على الدولة الوطنية

الدكتور أشرف العشري
الدكتور أشرف العشري

تحدث الدكتور أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، عن الجهود المضنية التي تبذلها مصر لحل أزمة السودان، مؤكدًا أن الدعوة لعقد مؤتمر قمة دول جوار السودان في مصر الخميس المقبل تأتي في إطار الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تلك الأزمة.

وقال العشري خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا كل أطراف السودان لتلبية الدعوة والسماح بحراك مصري لإمكانية حقن الدماء والجلوس على طاولة الحوار، ومطالبة كل الأطراف الإقليمية والدولية بعدم التدخل في الشأن السوداني.

وأضاف أن تحذيرات القاهرة كانت نابعة من اهتمامها بضرورة الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي السودان، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الدولة الوطنية السودانية باعتبار أنها تمثل العمق الاستراتيجي في الجنوب لمصر وأيضًا للقارة الإفريقية.

العشري: مؤتمر قمة دول جوار السودان يطرح حلولًا وأفكارًا لحل الأزمة

كما أكد العشري أن هذه الدعوة تأتي في إطار صياغة رؤية مشتركة من قبل مصر للتعاون مع الأشقاء في دول جوار السودان؛ للبحث في وضع مجموعة من الآليات تلعب دورًا كبيرًا في إمكانية فتح ثغرات جديدة في جدار الأزمة لطرح حلول ورؤى وأفكار لحقن دماء السودانيين.

وأشار إلى أن عدم تجاوب أطراف النزاع في السودان مع جهود المصرية والإفريقية من شأنه أن يؤدي إلى انتكاسة داخل الأراضي السودانية.

أزمة السودان القاهرة الإخبارية الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر قمة دول جوار السودان السودان الدكتور أشرف العشري

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