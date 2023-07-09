"صناعة النواب" توصي بعدم زيادة التعريفة الجمركية

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، الأحد، طلب الاحاطة المقدم من محمد سعد عوض الله بشأن طلب شركة سينمار بزيادة الرسوم الجمركية على خامة البي في سي، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج وتقليل فرصته التنافسية.

وأوصت اللجنة خلال مناقشة طلب الإحاطة عدم زيادة التعريفة الجمركية والغاء رسوم الإغراق علي خامة البي في سي الواردة من الولايات المتحدة.

وقال محمد سعد عوض الله مقدم طلب الإحاطة أن خامة البي في سي العنصر الرئيسي اللازم للبنية التحتية وتمثل صناعة مواسير البي في سي نحو 30٪ من مبادرة حياة كريمة، مضيفا أنه إذا كانت مخصصات حياة كريمة ٧٠٠ مليار فهناك 210 مليارات جنيه هي قيمة المواسير للصرف والمياه والكهرباء والصرف المغطي، قائلاً: “نحن بصدد خامة تمثل أهمية كبرى بالنسبة لكل المصانع العاملة بمصر ويعمل بها آلاف العمال”.

وتساءلت النائبة إيفلين متى: “هل ليس هناك إرادة سياسية لاستيراد المواد الخام بدون جمارك، مؤكدة ضرورة الوقوف بجانب الدولة للنهوض بالصناعة والمشاريع القومية”.

وعلق محمود الشامي أن هناك رسوم إغراق علي بعض الصناعات لا تساعد المستثمرين ولا تهيئ له المناخ المناسب، مشددا أنه إذا لم نهتم بالصناعات المكملة للصناعات الكبيرة لم تنهض الصناعة، مطالبًا كل رسوم بمراجعة كافة رسوم الإغراق التي أوشكت علي الانتهاء.

وأفاد محمد نشات العمدة بأن الخامات الأساسية والأولية هي قاطرة الصناعة، موضحًا أن رسوم الإغراق تؤثر على الصناعات، مطالبًا بتسهيل الأمور على المستثمرين".

أوضح محمد حمدي موسي لم نشعر باي تقدم لحل ازمة البي في سي، متسائلاً: “لماذا لم تنتج مصر هذه المادة، مطالبًا الحكومة بالمصارحة ومواجهة المشكلة لإيجاد حلول لها، لافتًا إلى أن مصر غنية بمواردها”.

وعلق ممثل وزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة هدفها الاساسي هو تشجيع الصناعة بكافة الطرق كي نحقق التوازن ونسعى بكافة الطرق بتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات".