وزير الصحة: 94 ألف مواطن صدر لهم قرار العلاج على نفقة الدولة

100 يوم صحة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مبادرة 100 يوم صحة، مهمة جدا لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حتى القادرين منهم، لأن عبء الكشف والعلاج كبير.

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه خلال 15 يومًا من انطلاق حملة 100 يوم صحة، صدر لـ 94 ألف مواطن قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأشار إلى أنه تم فحص 5 ملايين و213 ألف مواطن خلال 15 يوما، بمعدل يومي 440 ألف حالة، وتستهدف الحملة القرى الأكثر احتياجًا والكفور والنجوع، وتعرض التقارير على الرئيس أسبوعيًا.

وأوضح أن الجديد في مبادرة 100 يوم صحة، هو تحريك أسطول ضخم من العيادات المتنقلة والقوافل العلاجية لتقف في الشوارع والتجمعات السكانية، تبعد قليلا عن المواطن يصل للمبادرة، مردفا: "لا ننتظر المواطن يتحرك إلى مستشفى، وإنما نصل من خلال الوحدات المتنقلة، ونعمل في كل نققة في مصر، بالتعاون مع المحافظين".

وأكد أن كل جنيه تنفقه الدولة على الكشف المبكر يوفر 15 جنيها، في حال اكتشاف تلك الأمراض في وقت متأخر.