ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محاضرة توعوية لمناقشة التداعيات السلبية للزيادة السكانية بدار كتب طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، اليوم الأحد، محاضرة توعوية بدار الكتب في مدينة طنطا لمناقشة التداعيات السلبية للزيادة السكانية، وتأثيراتها على عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، تزامنا مع اليوم العالمي للسكان، الذي يوافق يوم 11 يوليو من كل عام.

في هذا السياق، أوضحت نيفين زايد، مديرة الدار أن الدولة تواصل جهودها بالاهتمام ببرامج الصحة الإنجابية؛ من خلال تنظيم العديد من برامج تنظيم الأسرة التي تستهدف خفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية

وقالت زايد: "تمثل الزيادة السكانية واحدة من أكبر المعوقات التي تواجه الدولة في تنفيذ مخططاتها للتنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وأن أي زيادة في معدل السكان يعد مشكلة كبيرة لأنها تأكل من جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطن من الناحية الصحية، والتعليمية، والاقتصادية، والاجتماعية".
عن المخاطر الاجتماعية

وأضافت أن كثرة الإنجاب مع محدودية الموارد تؤدي إلى مشكلات اجتماعية كبرى، منها على سبيل المثال: التفكك الأسري، وعدم التنشئة السليمة للأطفال، وظهور مشكلة التسول، والتسرب من التعليم، والبطالة، وعمالة الأطفال، كنتائج حتمية لعدم قدرة رب الأسرة علي الإنفاق على أسرة كبيرة العدد وهو ما يتعارض تمام مع توجهات الدولة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف في الأساس الارتقاء بالريف المصري والتطوير الشامل للقرى الأكثر احتياجًا لتحقيق تنمية مستدامة لهم

وأشارت إلى أن حياة كريمة تشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتطوير الخدمات العامة، وتحسين مستوى الدخل بإقامة المشروعات المختلفة، والاهتمام بالثقافة والفنون، وأيضا استمرار الدولة في تطوير العشوائيات وغيرها للارتقاء بتحسين جودة حياة المواطنين.

محاضرة توعوية بدار الكتب مدينة طنطا لمناقشة التداعيات السلبية للزيادة

الأكثر قراءة

رئيس رابطة الأندية: تغيير اسم الدورى المصرى

مصدر أمنى يكشف كواليس وفاة عنصر إرهابى داخل محبسه

«العالم علمين».. مهرجان العلمين الجديدة يستعد لاستقبال مليون زائر فى أضخم فعاليات فنية وترفيهية فى الشرق الأوسط

مباحث المنصورة تكشف لغز اختفاء فتاة قاصر بالدقهلية

جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات معسكر نادى ريادة الأعمال (صور)

هشام طلعت مصطفى: لست طرفًا فى هدم "مطعم الساحل الشمالى".. ولم أسافر منذ أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب