محاضرة توعوية لمناقشة التداعيات السلبية للزيادة السكانية بدار كتب طنطا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، اليوم الأحد، محاضرة توعوية بدار الكتب في مدينة طنطا لمناقشة التداعيات السلبية للزيادة السكانية، وتأثيراتها على عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، تزامنا مع اليوم العالمي للسكان، الذي يوافق يوم 11 يوليو من كل عام.

في هذا السياق، أوضحت نيفين زايد، مديرة الدار أن الدولة تواصل جهودها بالاهتمام ببرامج الصحة الإنجابية؛ من خلال تنظيم العديد من برامج تنظيم الأسرة التي تستهدف خفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية

وقالت زايد: "تمثل الزيادة السكانية واحدة من أكبر المعوقات التي تواجه الدولة في تنفيذ مخططاتها للتنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وأن أي زيادة في معدل السكان يعد مشكلة كبيرة لأنها تأكل من جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطن من الناحية الصحية، والتعليمية، والاقتصادية، والاجتماعية".

عن المخاطر الاجتماعية

وأضافت أن كثرة الإنجاب مع محدودية الموارد تؤدي إلى مشكلات اجتماعية كبرى، منها على سبيل المثال: التفكك الأسري، وعدم التنشئة السليمة للأطفال، وظهور مشكلة التسول، والتسرب من التعليم، والبطالة، وعمالة الأطفال، كنتائج حتمية لعدم قدرة رب الأسرة علي الإنفاق على أسرة كبيرة العدد وهو ما يتعارض تمام مع توجهات الدولة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف في الأساس الارتقاء بالريف المصري والتطوير الشامل للقرى الأكثر احتياجًا لتحقيق تنمية مستدامة لهم

وأشارت إلى أن حياة كريمة تشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتطوير الخدمات العامة، وتحسين مستوى الدخل بإقامة المشروعات المختلفة، والاهتمام بالثقافة والفنون، وأيضا استمرار الدولة في تطوير العشوائيات وغيرها للارتقاء بتحسين جودة حياة المواطنين.