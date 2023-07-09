ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أزمة الهجرة غير الشرعية.. تدفق قوارب الموت لسواحل تونس

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

في مشهد مكرر تدفق قوارب الموت إلى سواحل تونس بوتيرة متزايدة فأصبحت نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين في رحلتهم للوصول إلى سواحل أوروبا هربًا من نيران الحروب وسوء الأحوال المعيشية في بلادهم.

أزمة الهجرة غير الشرعية الملف العالق بين أوروبا وتونس

سلطت “القاهرة الإخبارية” الضوء على أزمة الهجرة غير الشرعية التي تعد الملف العالق بين أوروبا وتونس، حيث تتحمل تونس أعباء اقتصادية وأمنية جديدة في التصدي للهجرة غير الشرعية.

فعلى الرغم من إعلان الاتحاد الأوروبي استعداده لمساعدة تونس على إدارة الحدود ودعم عمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية المتدفقة على الحدود التونسية.

ما زالت أزمة الهجرة قائمة حيث شهدت مدينة صفاقس التونسية في الأيام الأخيرة مناوشات بين مهاجرين غير شرعيين وقوات الأمن، في أعقاب مقتل تونسي على يد عدد من المهاجرين غير الشرعيين ما فع القوات التونسية لتشديد الإجراءات الأمنية في المدينة وإلقاء القبض على نحو 22 مهاجرًا؛ للتحقيق معهم في هذه الحادثة.

وقبل تأزم الموقف في صفاقس بأيام أعلن الاتحاد الأوروبي مباحثات مع تونس بشأن ضبط شبكات المهربين ومكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تضمن الاقتراح الأوروبي المقدم تقديم مساعدة مالية طويلة الأمد لتونس بقيمة 900 مليون يورو وسط توقعات بتقديم التكتل الأوروبي أدوات لحماية الحدود التونسية البحرية والبرية بحلول نهاية الصيف الجاري، وتتمثل المساعدات في كاميرات وردارات نقالة وقوارب.

التعامل الأوروبي مع تدفق الهجرة غير الشرعية إلى تونس بات محل انتقاد من بعض المراقبين، حيث يرى البعض أن الانقسام الداخلي داخل التكتل الأوروبي بشأن قوانين الهجرة يدفعه إلى إبقاء المهاجرين واللاجئين في تونس وطلب مساعدتها في حماية الحدود الأوروبية.

الهجرة غير الشرعية أزمة الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية في تونس تونس سواحل تونس القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

"مراتي على السرير وأخويا في الدولاب".. مفاجأة صادمة لتاجر دواجن بالمنصورة

الرئيس الـ49 لمحكمة النقض.. أبرز المعلومات عن المستشار حسني عبد اللطيف

مهرجان العلمين الجديدة 2023.. تفاصيل بطولة الترياثلون بمشاركة 700 لاعب من دول العالم

بسبب خلافات 13 عامًا.. حقيقة إلغاء حفل عمرو دياب فى بيروت

قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية وخريجى الجامعات دفعة أكتوبر 2023

"مش هنبيع البيت".. تشريح جثة شاب قتله أشقاؤه فى الوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب