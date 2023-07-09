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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يستكمل تدريب أساسيات لغة الإشارة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

يستكمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى للثقافة تدريب "أساسيات لغة الإشارة" بدار الأوبرا لمجموعة جديدة من العاملين بالجهات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ويأتي ذلك ضمن مشروع "جوة الدايرة"، الذي يهدف إلى تنمية قدرات العاملين بكيفية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج الثقافية، وزيادة معرفتهم بلغة الإشارة المصرية.

يُعقد تدريب "أساسيات لغة الإشارة" الذي تنظمه الإدارة العامة للتنظيم والإدارة التابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة، على مدار ٤ أيام  خلال الفترة من ٩ حتى ١٢ يوليو الجاري، ويهدف إلى تنمية سبل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، من أجل تحسين جودة الخدمات الثقافية المقدمة إليهم من الجهات الثقافية.

يناقش التدريب عدد من المحاور منها نشأة لغة الإشارة وتطورها ومفهومها، وأتيكيت التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ويستعرض التدريب أساسيات لغة الإشارة وكيفية التواصل بها، ويتناول التعريف بالحروف الأبجدية بالإشارة، أيام الأسبوع، عدد من الكلمات العامة الشائعة، التعارف، وأفراد الأسرة، والمحافظات، والأعياد والمناسبات، وعدد من الأماكن، وكذلك عدد من الكلمات الثقافية.

الاشخاص ذوي الاعاقة البرامج الثقافية الخدمات الثقافية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحسين جودة الخدمات تنمية قدرات العاملين

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