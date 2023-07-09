رئيس جنوب إفريقيا يؤكد عقد قمة "بريكس" رغم مذكرة اعتقال بوتين

أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الأحد، أن قمة “بريكس” الشهر المقبل في بلاده ستنعقد في موعدها وقد دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضورها على الرغم من مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال رامافوزا للصحفيين على هامش مؤتمر لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم "قمة بريكس تمضي قدما ونحن بصدد الانتهاء من مناقشاتنا بشأن أجندتها"، مشيرا إلى أنها ستكون “قمة فاعلة”، وفق صحيفة “تايمز أوف انديا”

وبحسب الصحيفة لم يذكر رئيس جنوب إفريقيا ما إذا كان بوتين سيحضر أم لا خاصة وأنه تم توجيه دعوة رسمية لحضوره، رغم أنه مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن اتهامات بقيام روسيا بترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.

وأضاف: "سوف نعقد قمة بريكس، وكلنا ملتزمون بعقد القمة حيث سنكون قادرين على التشاور مع بعضنا البعض".

وشدد رامافوزا على أن تجمع البريكس والذي يضم روسيا والصين والبرازيل والهند بجانب جنوب أفريقيا “لم يعقد قمة فعلية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات”، لذا لن تكون هذه القمة افتراضية عبر الإنترنت.

هل تعتقل جنوب إفريقيا بوتين؟

وبحسب الصحيفة تعتبر جنوب إفريقيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومن المتوقع أن تعتقل جنوب إفريقيا بوتين إذا وطأت قدمه البلاد بحسب التزامها وفق عضوية المحكمة.

وقالت الصحيفة إنه كانت هناك شائعات في وسائل الإعلام المحلية بأن بريتوريا كانت تفكر في نقل المحادثات إلى الصين لتجنب وضعها في موقف الاضطرار إلى اعتقال بوتين، مشيرة إلى أن مذكرة الاعتقال تمثل مشكلة لبريتوريا، التي كانت قريبة من روسيا منذ سنوات النضال ضد الفصل العنصري.