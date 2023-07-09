ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس جنوب إفريقيا يؤكد عقد قمة "بريكس" رغم مذكرة اعتقال بوتين

رئيس جنوب إفريقيا
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا،

أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الأحد، أن قمة “بريكس” الشهر المقبل في بلاده ستنعقد في موعدها وقد دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضورها على الرغم من مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال رامافوزا للصحفيين على هامش مؤتمر لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم "قمة بريكس تمضي قدما ونحن بصدد الانتهاء من مناقشاتنا بشأن أجندتها"، مشيرا إلى أنها ستكون “قمة فاعلة”، وفق صحيفة “تايمز أوف انديا”

وبحسب الصحيفة لم يذكر رئيس جنوب إفريقيا ما إذا كان بوتين سيحضر أم لا خاصة وأنه تم توجيه دعوة رسمية لحضوره، رغم أنه مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن اتهامات بقيام روسيا بترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.

txt

باحث: "بريكس" تتبنى أهدافًا طموحة منذ بداية الصراع الروسى الأوكرانى

وأضاف: "سوف نعقد قمة بريكس، وكلنا ملتزمون بعقد القمة حيث سنكون قادرين على التشاور مع بعضنا البعض".

وشدد رامافوزا على أن تجمع البريكس والذي يضم روسيا والصين والبرازيل والهند بجانب جنوب أفريقيا “لم يعقد قمة فعلية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات”، لذا لن تكون هذه القمة افتراضية عبر الإنترنت.

هل تعتقل جنوب إفريقيا بوتين؟

وبحسب الصحيفة تعتبر جنوب إفريقيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومن المتوقع أن تعتقل جنوب إفريقيا بوتين إذا وطأت قدمه البلاد بحسب التزامها وفق عضوية المحكمة.

وقالت الصحيفة إنه كانت هناك شائعات في وسائل الإعلام المحلية بأن بريتوريا كانت تفكر في نقل المحادثات إلى الصين لتجنب وضعها في موقف الاضطرار إلى اعتقال بوتين، مشيرة إلى أن مذكرة الاعتقال تمثل مشكلة لبريتوريا، التي كانت قريبة من روسيا منذ سنوات النضال ضد الفصل العنصري.

txt

روسيا: توسيع "بريكس" قد يدرج فى جدول أعمال القمة الروسية الإفريقية

بريكس بوتين جنوب أفريقيا أفريقيا رامافوزا المحكمة الجنائية الدولية

الأكثر قراءة

"مراتي على السرير وأخويا في الدولاب".. مفاجأة صادمة لتاجر دواجن بالمنصورة

الرئيس الـ49 لمحكمة النقض.. أبرز المعلومات عن المستشار حسني عبد اللطيف

مهرجان العلمين الجديدة 2023.. تفاصيل بطولة الترياثلون بمشاركة 700 لاعب من دول العالم

بسبب خلافات 13 عامًا.. حقيقة إلغاء حفل عمرو دياب فى بيروت

قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية وخريجى الجامعات دفعة أكتوبر 2023

"مش هنبيع البيت".. تشريح جثة شاب قتله أشقاؤه فى الوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب