باحث: "بريكس" تتبنى أهداف طموحة منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن عملية التحول في النظام العالمي غير مقتصر على موازين القوى العسكرية كما كان يحدث في الماضي، حيث أصبح التحول في موازين القوى الاقتصادية والتكنولوجية مداخل لا تقل عن المحور الاستراتيجي.

التجمعات الاقتصادية العالمية

وأكد محمد فايز فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التحول في بنية النظام العالمي بدأت منذ عقد كامل عندما تم تأسيس التجمعات الاقتصادية العالمية، والتي تجمع بداخلها عدد من دول العالم.

مجموعة بريكس

وأضاف أن مجموعة بريكس جزء من التحول الاقتصادي العالمي، وهذه المجموعة أصبحت تتبنى أهداف طموحة مثل إنشاء عملة جديدة لها منذ نشوب الحرب في أوكرانيا.

وتابع: "مجموعة بريكس حريصة كل الحرص على ضم عدد كبير من دول العالم لعضويتها، وذلك حتى تضمن هذه المجموعة الهيمنة الاقتصادية العالمية".