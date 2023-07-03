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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: توسيع "بريكس" قد يدرج فى جدول أعمال القمة الروسية الإفريقية

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، أن توسيع تجمع "بريكس" قد يدرج بناء على طلب إفريقيا في جدول أعمال القمة الروسية الإفريقية، والتي تنعقد خلال الفترة من 26- 29 يوليو الجاري.

وأوضح السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية، أوليغ أوزيروف، لصحيفة "كومرسانت" الروسية، أن عددًا من الدول الإفريقية تريد الانضمام لمنظمة "بريكس" وقدمت طلبات رسمية للانضمام إليها، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".

وكشف السفير الروسي عن عقد قمة لدول "بريكس" (الصين، روسيا، الهند، جنوب إفريقيا، البرازيل) في أغسطس المقبل، وقد يتم تناول هذا الموضوع بناء على طلب الشركاء الأفارقة في القمة الروسية الإفريقية.

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وأوضح "أوزيروف" أن القمة الروسية الإفريقية ستبحث التعاون الاقتصادي فهو يعد حاليًا فرصة لتنظيم عمليات تسليم مباشرة للبضائع الروسية والإفريقية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 18 مليار دولار، وهذا أحد الموضوعات التي ستناقش خلال الاجتماع العام وأثناء الاجتماعات الثنائية.

وأضاف أن القمة الروسية الإفريقية ستناقش موضوع تنظيم الإنتاج الخاص في القارة، حيث تريد الدول الإفريقية الحصول على التكنولوجيات الزراعية والمعدات من روسيا، بجانب بحث الأمن الغذائي.

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