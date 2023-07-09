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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا بافلي ومكاريوس يلتقيا الشباب القبطي في ببا

الأنبا بافلي
الأنبا بافلي

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنظيم خدمة قطاعي ثانوي وجامعة بإيبارشية ببا والفشن وسمسطا، لقاءً روحيًا لأبناء الإيبارشية، في مسرح سان جورج بمقر المطرانية.

حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف الإيبارشية، صاحبا النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع كنائس المنتزه، الأنبا مكاريوس أسقف المنيا.

تضمن اللقاء محاضرات في عدة موضوعات، ثم كورال القديس آفا كلوچ، ثم كورال مار جرجس ببا.

وصلى نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم، صلوات رهبنة ثمانية رهبان جدد، منهم ثلاثة رهبان لدير رئيس الملائكة غبريال والخمسة الآخرين لدير القديس مكاريوس بالفيوم (تحت التأسيس)، وذلك بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة.

وشارك في صلوات الرهبنة نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، وعدد من الآباء رهبان الديرين.

وعقب انتهاء الصلوات بدأت صلوات القداس الإلهي والذي تولى خدمته نيافة الأنبا صليب في كنيسة القديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون، وذلك بمناسبة عيد تكريس  كنيسة رئيس الملائكة غبريال بالدير ذاته.

جدير بالذكر أن الدير  يحتفل في يوم ٢٦ بؤونة من كل عام بعيد تكريس كنيسة رئيس الملائكة غبريال الكائنة بة، والتي بُنيت أول مرة في القرن الرابع الميلادي، والكنيسة القائمة حاليًا يرجع تاريخها إلي عام ١١٨٣م، وكانت هذه المنطقة عامرة بالآباء الرهبان وبها أديرة كثيرة منذ زمن كبير. 

الأنبا مكاريوس أ سق ف المنيا الأنبا مكاريوس أسق ف المنيا الأنبا مكاريوس أستقبال الأنبا مكاريوس أسقف مدينة المنيا وتوابعها الأنبا مكاريوس أسقف

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