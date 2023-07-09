عقد اللقاء السنوي لإيبارشية كنائس وسط القاهرة

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم، عقد مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية التابع لقطاع كنائس وسط القاهرة، المؤتمر السنوي له بعنوان "أسئلة محيراني".

وأقيم المؤتمر في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا بباب اللوق، بالقاهرة وحضره أكثر من 200 دارس، وحاضر فيه من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة والأنبا مكاريوس أسقف المنيا والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.

كما حاضر القمص مكاري القمص تادرس، القس الدكتور بيشوي حلمي، والقس بافلي موريس.

وناقش المؤتمر العديد من الموضوعات منها:

- هل قال السيد المسيح بوضوح عن نفسه أنه الإله المتجسد؟!.

- هل قصة نوح والفلك والطوفان مجرد أساطير؟!.

- نظرية داروين

- هل إله العهد القديم يختلف عن العهد الجديد؟!.

- الرد علي الأريوسيين ومنكرو لاهوت الابن.

في ختام المؤتمر تم تسليم شهادات تقدير لكل من شارك في المؤتمر بيد نيافة الأنبا رافائيل.

وقدم مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية، دبلومة متخصصة في العلوم اللاهوتية لمدة عامين دراسيين.