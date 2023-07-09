المشدد 5 سنوات لصاحب محل هتك عرض طفل بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة صاحب محل بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات؛ لاتهامه بهتك عرض طفل وتكبيله بالحبال وتصويره في مواقع مخلة بمدينة نصر.



صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.



وكشف أمر إحالة المتهم أنه هتك عرض المجنى عليه الطفل "ر. م" بالقوة والتهديد بأن استدرجه إلى مكان بعيد عن أعين الناس بدعوى قيامه بتنظيف محل عمله، وما إن غفل المجني عليه حتى كبله بالحبال وشل حركته وأشهر في مواجهته سلاحًا أبيض- سكين- هدده باستعمالها وحسر عنه ملابسه والتقط بهاتفه الشخصي صورًا له عاريًا.

واعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه بأن التقط له صورًا وهو في أوضاع مخلة بالآداب بهاتفه المحمول المضبوط وكان ذلك في مكان خاص.