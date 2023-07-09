الروم الارثوذكس: عندما تقتل إمرأة جنينها فإنها لا تقوم بواجبها

أعلن متحدث كنيسة الروم الارثوذكس في مصر، المطران نيقولا انطونيو رفض الكنيسة للاجهاض، كما نشر رسالة الخاصة حول الإجهاض طرحها رئيس أساقفة أستراليا مكاريوس، قال فيها إنه عندما تقتل إمرأة جنينها فإنها لا تقوم بواجبها كأم.

وأضاف: "أنتم جميعًا الذين تقرأون هذه الرسالة في هذا الوقت نشكر لله، لأنه عندما حملت والدتكم بكم لم تكن تعتقد أن لها حقوقًا فقط، بل أنها اعتقدت أيضًا أن لديها حقوق واجب الأم وواجبها حمل الطفل في بطنها وإعطائه فرصة أن يولد.. والدتكم قامت بواجبها، لأنه عندما تقتل المرأة الجنين فإنها لا تقوم بواجبها كأم. إنها تطالب بحقوق لنفسها ولكنها في نفس الوقت تلغي حق الجنين في الحياة. يرحمنا الله، يُنيرنا الله".

من جهة أخرى تمم الأب أنتيباس أوديامبو معمودية طفل في منطقة نجاندو والجدير بالذكر أن الأب أنتيباس أوديامبو أسس مدرسة نجاندو الأرثوذكسية المسيحية ومركز التعلم المجتمعي منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. تتوافق المدرسة مع معايير وزارة التعليم الكينية ولكنها تدمج أيضًا تعاليم الدين المسيحي الأرثوذكسي كجزء من المناهج الدراسية.

عانى الأب أنتيباس وطلابه ومعلموه وطاقمه من العديد من الصعوبات على مدار العشرين عامًا الماضية أو نحو ذلك، واضطروا إلى إعادة البناء مرة واحدة على الأقل بعد أن استولت شركة السكك الحديدية الكينية وشركات الطاقة الكينية على أراضيهم وتدميرها. بفضل الله، تمكن من نقل المدرسة التي استمرت في خدماتها التعليمية.