الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة القديس تداؤس الرسول

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بذكرى نياحة القديس تداؤس الرسول، وأوضح كتاب السنكسار الكنسي، إن في مثل هذا اليوم تنيح القديس تداؤس، وأيضا قيل انه سمعان القانوى وقد ذكر الإنجيل لباوس الملقب تداوس.

وتابع كتاب السنكسار الكنسي، كان قد انتخبه المسيح ضمن الإثني عشر رسولا، ولما نال نعمة المعزي مع التلاميذ جال في العالم وبشر بالإنجيل ورد كثيرين من اليهود والأمم إلى معرفة الله وعمدهم، ثم ذهب إلى بلاد سوريا وبشر أهلها فأمن كثيرون علي يديه وقد نالته من اليهود والأمم إهانات وعذابات كثيرة، ثم تنيح بسلام .