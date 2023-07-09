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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية بسنورس في الفيوم

إزالة (19) حالة تعد
إزالة (19) حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة ضمن أ

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، أنه ضمن أعمال الموجة (21) لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، شنت الوحدة المحلية للمركز حملة موسعة.

وتشكلت الحملة من جمال العوامى نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، والعميد وليد بعيزق نائب رئيس المركز لشؤون القرى، وأشرف أيوب نائب رئيس المركز لشؤون المرافق، وبالتعاون مع قوات الشرطة، لتنفيذ إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرى جرفس وبيهمو ومطرطارس.

ونفذت الحملة (19) إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بزمام القرى الثلاث، بإجمالي مساحة (1) فدان و(3) قراريط و(15) سهماً ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

إزالة 19 حالة تعد الأراضي الزراعية أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات بمركز سنورس بالفيوم

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