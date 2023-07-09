"مش هنبيع البيت".. تشريح جثة شاب قتله أشقاؤه فى الوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول اتهام عاطلين بقتل شقيقهما بسبب خلافات عائلية بالوراق.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تقرير مفصل حول أسباب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقى المقدم هاني مندور، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاطلين طرف أول وشقيقهما طرف ثان بسبب قيام الأخير بعرض المنزل ملكهم جميعا للبيع، فقام أفراد الطرف الأول بالتشاجر معه والتعدي عليه بسلاح أبيض، مما تسبب في مصرعه وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط المتهمين وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.