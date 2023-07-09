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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

22 يوليو.. الحكم في دعوى تخصيص يوم لـ"عيد الأب"

عيد الأب
عيد الأب

مدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الحكم في دعوى بتخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب، لجلسة يوم 22 يوليو المقبل للحكم.

وأقام ياسر محمد عبدالوهاب وشهرته ياسر التركي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر، وحملت رقم 48764 لسنه 77 ق.

وقال ياسر التركي في دعواه إن عيد الأب هو يوم عالمي تحتفل فيه معظم الدول بهذه المناسبة إلا أنه لا يوجد في مصر أي اهتمام بهذا اليوم على الرغم من أهميته على المستوى الاجتماعي للأسرة. 

وأضاف ياسر التركي: أطالب بتحديد يوم للاحتفال بعيد الأب منذ عام 2015 وطرقت كل الأبواب والجهات المعنية وعلى الرغم من القبول والتأييد من هذه الجهات إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار بتحديد يوم لعيد الأب في مصر وهو ما دعاني لرفع هذه الدعوى.

محكمة القضاء الإداري احتفال عيد الأب دعوى وزيرة التضامن الاجتماعي

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