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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إلغاء جميع العمليات المنفذة على أسهم شركة طاقة عربية فى أول يوم للتدول عليها بالبورصة المصرية

البورصة المصرية
البورصة المصرية

وافقت إدارة البورصة المصرية على طلبات تقدمت بها شركة هيرميس للسمسرة وعدد من شركات الوساطة المالية لإلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال جلسة اليوم على أسهم شركة طاقة عربية، وذلك بسبب تنفيذها عن طريق الخطأ.

وكانت نحو 75 صفقة قد تم تنفيذها عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين الأفراد بقيمة تناهز 395 ألف جنيه مصري على أسهم شركة طاقة عربية في أول أيام تداول للسهم في البورصة المصرية.

يذكر أن حجم التنفيذ على أسهم شركة طاقة خلال أولى جلسات التداول للسهم اقتصر على صفقة وحيدة ذات حجم كبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه مصري.

كانت شركة طاقة عربية قد أضافت في أول أيام تداولها اليوم بالسوق نحو 566 مليار جنيه إلى رأس المال السوقي للبورصة المصرية لتصبح صاحبة رأس المال السوقي الأكبر في تاريخ البورصة المصرية.

وبلغ سعر سهم شركة طاقة عربية 418.45 جنيها، بعد تداولات محدودة بلغت 1362 سهما فقط بقيمة 395 ألف جنيه، وفتح السهم على سعر 50 قرشا ثم سجل 500 جنيها قبل أن يغلق عند مستوى 418.45 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 83591%.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من مستوى 1.132 تريليون جنيه إلى 1.660 تريليون جنيه.

ويبلغ رأسمال شركة طاقة عربية 676.1 مليون جنيه، موزعا على 1.325 مليار سهم بقيمة إسمية قدرها 50 قرشا.

ادارة البورصة المصرية شركة هيرميس للسمسرة إلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال جلسة اليوم على أسهم شركة طاقة عربية الخطأ 75 صفقة قد تم تنفيذها عن طريق الخطأ بعض المستثمرين الأفراد بقيمة تناهز 395 ألف جنيه مصري أسهم شركة طاقة عربية أول أيام تداول للسهم في البورصة المصرية حجم التنفيذ على أسهم شركة طاقة خلال أولى جلسات التداول للسهم اقتصر على صفقة وحيدة ذات حجم كبير بقيمة تجاوزت 3 6 مليار جنيه مصري

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