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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة رفع الأثقال تصل الجزائر للمشاركة فى دورة الألعاب العربية

دورة الألعاب العربية
دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر

وصلت إلى الجزائر، اليوم، بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال للمشاركة في دورة الألعاب العربية الخامسة المقامة في الجزائر حاليًا.

وتشارك بعثة رفع الأثقال باللاعبين أمل توفيق في منافسات وزن 49 كجم، ونعمة سعيد في منافسات 71 كجم، وشمس أحمد في منافسات وزن 81 كجم، وشيماء خالد في منافسات +81 كجم.

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر ببعثة رمزية في رفع الأثقال وألعاب القوى.

كان في استقبال البعثة بمطار الجزائر محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية، ووفد البعثة الإدارية خالد حسن مسئول مالي، ومحمد عبدالعليم مسئول للتسكين، ولميس غازي، ومحمود حمدي مسئول فني، والدكتورة أماني عبدالفتاح طبيب.

ويتابع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، مع الأستاذ محمد عبدالمقصود، كل تفاصيل بعثة مصر والاطمئنان على توفير كل الإمكانيات للبعثة المصرية.

وكانت بعثة ألعاب القوى قد عادت للقاهرة أمس، بعد حصد خمس ميداليات ذهبية من مشاركة أربعة لاعبين، حيث حققت إسراء عويس 2 ميدالية ذهب في الوثب الطويل والثلاثي، وذهبية إيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح، وذهبية مصطفى الجمل في رمي المطرقة، وذهبية مصطفى عمرو في دفع الجلة.

إسراء عويس بمطار الجزائر رفع الأثقال ولميس غازي دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر

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