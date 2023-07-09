دورة الألعاب العربية: الجزائر والسودان وسوريا والسعودية تتأهل للنصف النهائي بمنافسات كرة القدم

تأهلت منتخبات الجزائر والسودان وسوريا والسعودية لكرة القدم لأقل من 23 عاما إلى الدور نصف النهائي من دورة الألعاب العربية، التي تستضيفها الجزائر من 5 إلى 15 يوليو الجاري.

وأنهى المنتخب الجزائري "محاربو الصحراء" منافسات المجموعة الأولى في المركز الأول برصيد 7 نقاط بفضل التغلب على لبنان بثنائية نظيفة سجلها عبدالصمد بوناصر وعبدالغني سرير.

فيما حسم منتخب السودان البطاقة الثانية عن المجموعة ذاتها بالتغلب على منتخب عمان بنفس النتيجة 2-0.

ويلتقي منتخب الجزائر بنظيره السعودي في الدور نصف النهائي الأول على أن يواجه منتخب السودان نظيره السوري في المباراة الثانية.

وفي الجولة الثالثة في المجموعة الثانية، فاز منتخب سوريا على منتخب موريتانيا بنتيجة 4-2، فيما فاز منتخب السعودية على منتخب فلسطين بنتيجة 2-1 ضمن منافسات ذات المجموعة.

يذكر أنه تم تقسيم المنتخبات العربية المشاركة في مسابقة كرة القدم إلى مجموعتين؛ الأولى تضم الجزائر وعمان ولبنان والسودان، أما الثانية فتشمل السعودية وسوريا وفلسطين وموريتانيا، حيث تقام مباريات البطولة في ولايتي عنابة وقسنطينة.

كانت الدورة الـ15 للألعاب الرياضية العربية 2023 التي تحتضنها الجزائر في الفترة ما بين 5 و15 يوليو الجاري، قد انطلقت رسميًا /الأربعاء/ الماضي، بحضور رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ووزير الرياضة المصري رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحي، والأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة.

ويتنافس في هذه الدورة أكثر من 1200 رياضي من 22 دولة عربية من بينها مصر في 22 لعبة رياضية على مدى أكثر من 10 أيام.



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