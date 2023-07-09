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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حركة السفر من الكويت للمدن المصرية تشهد إقبالا كبيرا بداية من شهر يوليو الجاري

حركة السفر
حركة السفر

  
حركة السفر من الكويت للمدن المصرية تشهد إقبالا كبيرا بداية من شهر يوليو الجاري
 

كشفت شركات الطيران في الكويت بداية من شهر يوليو الجاري إقبالا كبيرا على حجز تذاكر السفر لقضاء عطلة الصيف والسياحة من قبل المصريين المقيمين والكويتين والعديد من الجنسيات العربية المقيمة في الكويت لقضاء الأجازة الصيفية والسياحة خاصة بمدن الغردقة وشرم الشيخ والأسكندرية.
وأكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم  الأحد  - أن حركة السفر بين مصر والكويت تتجاوز 100 ألف مسافر شهريا سواء كانت بهدف السياحة الكويتية في مصر أو حركة الجالية المصرية بالكويت مشيرا إلى الشركات المصرية للطيران بفضل إمكانياتها والسواعد المصرية تمكنت من تحقيق طفرة للدخول في السوق العربي والعالمي لحركة الطيران .
ومن جانبه ، قال مدير شركة "أير كايرو" للطيران بالكويت شريف مصطفى لـ أ ش أ إن الشركة بصدد تدشين خمس رحلات إسبوعية للقاهرة من الكويت بدءا من أول أغسطس القادم بعد أن كانت رحلتين فقط وذلك بعد زيادة الطلب على السفر للقاهرة خلال الفترة الماضية لقضاء فترة الأجازات من قبل المصريين المقيمين والكويتين بهدف السياحة مشيرا إلى أن تسهيل إجراءات الدخول بالمطارات المصرية ساعد على زيادة حركة السفر والرغبة لقضاء فترة الأجازات بالمدن الساحلية المصرية بالإضافة إلى التنوع التي تتميز به المدن المصرية في أنواع السياحة مثل السياحة العلاجية والأثرية والثقافية والترفيهية.
وأضاف أن الشركة "التابعة لشركة مصر للطيران" قامت بتسير رحلات لمطارات القاهرة وبرج العرب وأسيوط وسوهاج خلال أجازة عيد الأضحي المبارك بإجمالي 50 رحلة أسبوعيا لمدن القاهرة وأسيوط والغردقة وشرم الشيخ والأسكندرية بما يقارب 10 آلاف راكب .

شركات الطيران حركة السفر السياحة مصر السواعد المصرية

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