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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس لصوص متورطين بسرقة أجزاء السيارات بمنشأة ناصر

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الأحد، حبس لصين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في سرقة أجزاء من سيارات من إحدى الورش. 

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة. 
ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط شخصين ؛ لقيامهما بسرقة أجزاء من سيارات من إحدى الورش الكائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر القفل" وارتكابهما واقعة سرقة أخرى من داخل ورشة بدائرة قسم شرطة الوايلى.

تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" أمكن ضبطه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة. 

الورش التحقيقات سرقة أجزاء من سيارات نيابة منشأة ناصر الجزئية

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