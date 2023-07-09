كتاب جديد يكشف كواليس علاقة "ترامب" بالمافيا الأمريكية

كشف ويليام ديليا William D'Elia زعيم المافيا الأمريكي السابق والمعروف باسم "بيغ بيلي" (Big Billy)، أنه حاول عقد صفقات مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال ثمانينيات القرن الماضي.

ويروي الكتاب الوثائقي بعنوان "الحياة التي اخترناها: ويليام ديليا وآخر أسرار عائلة المافيا الأمريكية الأقوى"، قصة قوة المافيا غير المعروفة في ولاية بنسلفانيا كما يرصد حياة ويليام ديليا في الجريمة المنظمة، حسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وقال ديليا في العمل الوثائقي إنه تعامل مع الرئيس السابق دونالد ترامب عندما كان يمتلك كازينوهات أتلانتيك سيتي في الثمانينيات.

فيما تقول السلطات الفيدرالية الأمريكية إن إن ديليا، المعروف باسم "بيغ بيلي"، كان يدير عائلة بافالينو الإجرامية، ومقرها في ولاية بنسلفانيا لعقود، والذي تزامن مع صعود أسطورة المافيا الأمريكية راسل بافالينو، والذي وصفه روبرت إف كينيدي الرئيس السابق بأنه "واحد من أكثر قادة المافيا قسوة وقوة في الولايات المتحدة".

وبحسب "فوكس نيوز" تولى ديليا قيادة العائلة عندما توفي بافالينو في عام 1994، ويقال إنه كان يحظى بالثقة والاحترام من جميع عائلات الجريمة في الولايات المتحدة حيث طُلب منه في التسعينيات تولي مسئولية ضبط العائلات الإجرامية في فيلادلفيا لقمع الاقتتال الداخلي بينهم والذي أسفر عن مقتل وإصابة الكثيرين.

وأكد ديليا أنه تعامل مع ترامب عندما كان يمتلك كازينوهات على شاطئ نيوجيرسي مثل "ترامب تاج محل" و "فندق وكازينو ترامب بلازا" و "فندق وكازينو ترامب مارينا".

تفاصيل تعاون ترامب مع المافيات

وأوضحت الشبكة أن "الحياة التي اخترناها: ويليام ديليا وآخر أسرار عائلة المافيا الأمريكية الأقوى"، هو كتاب جديد للصحفي المخضرم مات بيركبيك، حيث غطى أخبار العصابات الإجرامية لعقود من الزمن في شمال شرق ولاية بنسلفانيا، وهو مؤلف السيرة الذاتية "The Quiet Don" ، والتي تدور حول الاسم نفسه لعائلة راسل بافالينو الإجرامية أحد أشهر المافيات الأمريكية.

وقال بيركبيك: "عندما أبرم ترامب الصفقات مع ويليام ديليا، لم يكن يريد أن يقوم محاموه بذلك كذلك لم يكن يريد أي شخص آخر يفعل هذه الأمور فقد فعل ذلك بنفسه مع رجال العصابات".

وأكد بيركبيك أن "بيغ بيلي" عمل مع الكثير من الأشخاص، بمن فيهم دونالد ترامب، فيما كان ترامب يعرف بالضبط من هو هذا الرجل وما الذي كان يفعله، فقد دخل معه في مفاوضات لبيع بعض الأسهم في العقارات المملوكة لترامب، كذلك وافق ترامب على شراء رجل العصابات جزءا من أسهم عقار كازينو "ترامب بلازا" الخاص به، لكن الصفقة لم تتم بسبب الاختلاف على قيمتها.