مساعد ترامب ينفي التهم الموجهة إليه في قضية الوثائق المسربة

نفي مساعد ترمب والت نوتا، الخميس، التهم الموجهة إليه في قضية الوثائق المسربة.

ودفع والت ناوتا مساعد دونالد ترامب إلى أنه غير مذنب في محكمة اتحادية بميامي يوم الخميس بتهمة مساعدة الرئيس الأمريكي السابق في إخفاء وثائق سرية للغاية أخذها ترامب عندما غادر البيت الأبيض في عام 2021.

وقدم المحامي ستانلي وودوارد الالتماس، نيابة عن ناوتا في محاكمة استمرت بضع دقائق. وكان محامي ناوتا المقيم في فلوريدا، ساشا دادان حاضرًا أيضًا، حيث ذهب ناوتا والمحامون إلى غرفة الاجتماعات بعد ذلك دون التحدث إلى المراسلين.

وتم تقديم ناوتا اليوم للمحاكمة الفيدرالية في ميامي، المتهم المساعد للرئيس ترامب السابق في قضية الوثائق السرية.

واستأجرت ناوتا المدافعة العامة السابقة ساشا دادان ، وهي محامية مقرها فورت بيرس ومرشحة عن مقاطعة ممثل ولاية فلوريدا 83 في مقاطعة سانت لوسي.

واستُدعى ترامب في ميامي الشهر الماضي ، لكن توجيه الاتهام إلى ناوتا تأخر حتى يتمكن من تأمين محامٍ معترف به في مقاطعة فلوريدا الفيدرالية حيث تم توجيه الاتهام إليه هو والرئيس السابق.

وقد يؤدي تأخير ناوتا إلى تعقيد موعد بدء المحامي الخاص جاك سميث في ديسمبر لمحاكمة ترامب.

ووجهت إلى ناوتا ست تهم بما في ذلك التآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة.

وقال قاضي التحقيق إدوين توريس لدادان في بداية إجراءات المحكمة إنه "سعيد للغاية" بحضورها. لقد أخبر Woordward من قبل أنه يجب أن يفكر يوم الخميس في الموعد النهائي لتوكيل محام. نُشرت أخبار هوية المحامي لأول مرة في The Messenger.

وأضافت ان هذه هي المرة الثالثة التي من المقرر أن يمثل فيها ناوتا (40 عاما) أمام محكمة فيدرالية في ميامي بعد أن واجه مشاكل لعدة أسابيع في تأمين محام مرخص له بالممارسة في فلوريدا ، كما تتطلب القواعد المحلية.

سمح توريس لناوتا بتأجيل قضيته على الرغم من أن قضاة الصلح لديهم سلطة تعيين محامي عام في مثل هذه القضايا ، حتى على أساس مؤقت.

على الرغم من احتجاز ناوتا في محكمة بميامي خلال ظهور ترامب الذي حظي باهتمام واسع في 13 يونيو - حيث دفع الرئيس السابق بأنه "غير مذنب" - إلا أنه لم يُستدعَ ولم يقدم في ذلك اليوم.