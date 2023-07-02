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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسي: "ترامب" اعترف بالتهم الموجهة إليه في تسجيل صوتي تم تسريبه

ترامب
ترامب

قال روبرت باتيلو، المحلل السياسي، إن هذا العام يثبت قوة الديمقراطية الأمريكية، وأن يكون لديهم رئيس سابق مثل دونالد ترامب، ملياردير واصل لكل منافذ السلطة ويمتلك علاقات سياسية وقضائية، ويمكن للنظام القضائي أن يوجه له تهمة مخالفة القانون.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه في العديد من البلدان بالعالم إذا خالف الرئيس السابق القانون فهو أعلى منه ولكن في أمريكا لا يمكن لأي شخص أن يكون فوق القانون.

وأشار إلى أن "ترامب"، اعترف بكل التهم الموجهة إليه في شريط مسجل تم تسريبه للعلن واعترف أنه كان لديه وثائق سرية وأنه من المفترض ألا تكون بحوزته، وأظهر الوثائق للناس وعندما تحركت السلطات لاستعادتها عرقلها وكذب عليها وخرق عدة قوانينن والنظام القضائي يمنحه فرصة الدفاع عن نفسه بالمحكمة.

بسبب خسارة الحزب الجمهوري لانتخابات 2020 يروج لهذه الأفكار

وتابع، أن الحزب الجمهوري خسر انتخابات التجديد النصفي وخسر في انتخابات 2020 بفارق 7 مليون صوت لهذا يحاولون الترويج لهذه الأفكار الخيالية والمضحكة بدلًا من تقديم سياسات تدفع المجتمع الأمريكي للأمام.

المحلل السياسى دونالد ترامب التهم الموجهة إليه شريط مسجل تسريبه الحزب الجمهوري

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