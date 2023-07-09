خلال المرحلة الثالثة من الموجة 21.. إزالة وإيقاف 16 حالة تعد بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز ملوي ومطاي ومغاغة والمنيا، حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك ضمن تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة التصدى لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة او الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف بدون ترخيص .

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، أنه في إطار المجهودات اليومية لرصد كافة حالات البناء المخالف على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتصدى بكل حسم لكل من يخالف القانون، ورصد مجلس قروى تونا الجبل حالة بناء على أملاك الدولة بمساحة 60 مترا، وإزالة أعمال تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بمساحة 90 مترا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكن مجلس قروي إبشادات من إزالة حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بعرب بني خالد بمساحة 50 مترا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف ونجحت الوحدة المحلية لمجلس قروى الروضة في التصدي فى المهد لحالتي بناء بدون ترخيص بقرية البياضية، بمساحة 175 مترا، وتم إيقاف الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا أن رئاسة مركز ومدينة ملوى، تعمل على المضى قدما فى الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أنه سيتم فرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة حيالهم.

من جهته قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أنه تم إزالة حالة تعد خارج الحيز العمراني بحى غرب المدينة بمطاي البلد على مساحة 50 مترا بمعدات الوحدة المحلية، بحضور رئيس الحى ومسؤولي التنظيم ومدير الإزالات ومسؤولي الجمعيه الزراعية، تحت إشراف نواب رئيس المركز مشيرا إلي أستمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون

وأوضح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة أنه في إطار تنفيذ الازالات بالقرى فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بإزالة 7 حالات تعدي بالبناء المخالف علي الاراضي الزراعية علي مساحة 11 قيراط تقريبا بقرية دهروط حيث تم تنفيذ الازالة بالكامل في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما قام مجلس قروى شم بإزالة 2 حالة تعدي علي ارض زراعية تمت الإزالة أيضا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وشدد رئيس المركز علي رؤساء القري بمتابعة المرور و الرصد الميداني لحالات البناء المخالف بدون ترخيص أو التعدى على الاراضى الزراعية وإزالتها في المهد والتأكيد علي عدم تكرار المخالفة مرة أخرى بعد إزالتها وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة

وأكد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم رصد قسم التنظيم التابع لحي غرب المدينة حالتي تعدي لبناء مخالف بتقسيم شادي وتم إيقاف الأعمال وتمت الإزالة الفورية لهم للمرة الثانية وتحرير محاضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على هيبة الدولة، وتطبيقا للقرارات الوزارية الخاصة بقانون البناء المخالف مشيرا إلي أنه شدد على رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالتعاون مع المتغيرات المكانية لرصد حالات تعدي بالبناء المخالف للقانون على أرض زراعية او غيرها من أملاك الدولة و متابعة أعمال الإزالة الفورية التي تمت سابقا حتى لا يتم البناء مره أخرى.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا