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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باتريس موتسيبي يعلن تغيير تسمية «السوبر ليج» ويحدد موعد انطلاقها

باتريس موتسيبي
باتريس موتسيبي

أعلن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تغيير اسم بطولة دوري السوبر الإفريقي «السوبر ليج» وتحديد موعد انطلاق النسخة الأولى من البطولة.

وقال موتسيبي في تصريحات خاصة لقناة «بي إن سبورتس» على هامش مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، بين مصر والمغرب: "بطولة السوبر ليج ستنطلق في أكتوبر المقبل كما أُعلن سابقًا، وسأعطى المزيد من التفاصيل في الكونجرس المقبل لـ «كاف» في كوت ديفوار، لكننا متحمسون جدا لتلك البطولة".

وأضاف: «السوبر ليج هو أيضًا جزء من الاستراتيجية العامة التي تظهر أن أندية كرة القدم في إفريقيا تتمتع بمستوى عالٍ جدًا، لأنه في حال كانت الأندية الموجودة قادرة على المنافسة مع الأفضل في العالم وتتمتع بنوعية جيدة جدا على مستوى اللعبة، فهذا هو هدفنا، لأنه علينا أن نضمن أن كرة القدم الإفريقية هي من الأفضل في العالم، والاختبار الحقيقي يمكن فيما يراه الجمهور ويؤمن به".

وتابع: "في كوت ديفوار، سنعلن عن المزيد من التفاصيل فيما يخص النسخة الأولى للبطولة والتي ستقام في أكتوبر".

وكشف رئيس «كاف» عن نية الاتحاد القاري في تغيير اسم بطولة دوري السوبر الإفريقي، حيث قال: "سنغير اسم البطولة.. أصدقائنا في أوروبا، قالوا لنا لا تستخدموا اسم «السوبر ليج» لأننا عشنا تجربة سيئة من خلاله، وقولنا لهم لا مشكلة فهم شركائنا.

وأضاف: "سنسمي البطولة باسم (الدوري الإفريقي لكرة القدم)، ولكنه حتمًا سيكون الدوري الأفضل بالمزيد من الأموال والجوائز المالية، وأنا واثق أن هذه المسابقة ستجعل كرة القدم الإفريقية تنافسية بشكل أكبر على مستوى العالم".

وستشهد النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي، مشاركة ثمانية أندية، هي: الأهلي، الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي، وسيمبا التنزاني، وبيترو أتلتيكو الأنجولي، وإنيمبا النيجيري.

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