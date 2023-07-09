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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

"بهي الدين": معرض "الأوبرا للكتاب" يأتي ضمن احتفالات وزارة الثقافة بـ30 يونيو

الدكتور أحمد بهي
الدكتور أحمد بهي الدين

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض "الأوبرا للكتاب" يأتي ضمن احتفالات وزارة الثقافة بثورة 30 يونيو، وسيكون الخطوة الأولى خلال سلسلة من المعارض بالشهر الجاري، موضحًا أن معرض الكتاب المُقام داخل المحافظات هذا العام يضم مجموعة من الناشرين بالقطاع الخاص إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية.

وأضاف بهي الدين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن معرض "الأوبرا للكتاب" يضم مجموعة من دور النشر الخاصة سواء كان في الإبداع الفكري أو الروائي أو الشعري أو التأليف، موضحا أن بعض دور النشر تضم مجموعات متنوعة لاجتذاب الأطفال ومؤلفاتهم، يأتي ذلك فضلًا عما تقدمه وزارة الثقافة من مطبوعات وكتب متنوعة في شتى المجالات المختلفة بأسعار تناسب الجميع.

انطلاق معرض "الأوبرا الثاني للكتاب" ضمن احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو

وتابع أن معرض الكتاب عبارة عن سياق ثقافي وليس فقط سوق لبيع الكتب، مشيرًا إلى أن هذه الندوات تناقش مجموعة مهمة جدًا من القضايا سواء كانت الإبداعية أو ما هو متصل بالثقافة خلال الـ10 سنوات التي عشناها في بناء الوطن والحضارة مع استعادة الهوية المصرية.

احتفالات وزارة الثقافة بثورة 30 يونيو احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو استعادة الهوية المصرية الهيئة المصرية العامة للكتاب القطاع الخاص

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