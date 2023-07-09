"إعلام المحلة الكبرى" ينظم ندوة عن أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الأم والطفل

نظم مركز إعلام المحلة الكبرى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع الإدارة الصحية أول المحلة ندوة، اليوم، بعنوان"الرضاعة الطبيعية وأهميتها للأم والطفل"، وذلك بمقر مستشفى التكامل الصحى بسامول.

وحاضرت في الندوة نورهان محمد المثقفة الصحية بالإدارة الصحية أول المحلة، تحت إشراف الدكتورة إيمان غالى مديرة الثقافة الصحية بالإدارة الصحية أول المحلة، وأشارت إلى أهمية الرضاعة الطبيعية كوسيلة للتواصل بين الأم والطفل، وغرس الأمومة والحنان والعطف بينهما، وأن الرضاعة الطبيعية تزيد مناعة الطفل ضد الأمراض، لما تحتوى عليه من عناصر غذائية متكاملة مع الحرص على تناول الأم الغذاء المتوازن لزيادة إدرار اللبن.

- الرضاعة الطبيعية ليست وسيلة مؤكدة لتنظيم الأسرة

وشددت المثقفة الصحية، على أن الرضاعة الطبيعية ليست وسيلة مؤكدة لتنظيم الأسرة ولكن من الضروري اختيار الوسيلة المناسبة للتنظيم خاصة أثناء فترة الرضاعة، والبعد تماما عن الرضاعة الصناعية إلا فى أضيق الحدود فى حالة مرض الأم أو وجود أى عائق للرضاعة الطبيعية.