طقس الغد: معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، غدًا الإثنين، طقسًا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلًا ليلًا على كل الأنحاء.



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا نشاط رياح على كل المناطق، مع وجود نشاط اضطراب فى الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط على مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، حيث تصل سرعات الرياح إلى 50: 70 كم فى الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5 :3.5 متر.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا الإثنين:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة،

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة،

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة،

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة،

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة،

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.