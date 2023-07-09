بيراميدز يحسم موقفه من بيع محمود صابر وإبراهيم عادل

كشف مصدر داخل بيراميدز عن موقف النادي من بيع محمود صابر وإبراهيم عادل، لاعبي الفريق، بعد المستويات المميزة التي قدمها الثنائي مع المنتخب الأوليمبي في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة.

وخسر المنتخب الوطني اللقب في المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف واحد، بالأمس، في نهائي البطولة.

وخرجت بعض التقارير عن اهتمام من أندية أوروبية بالتعاقد مع ثنائي بيراميدز في ظل تواجد كشافة من أوروبا خلال البطولة لمتابعة أهم المواهب.

وأكد المصدر أن إدارة بيراميدز حسمت قرارها بشأن الثنائي بعدم بيعهما لأي نادٍ محلي، واقتصار رحيلهما على العروض الأوروبية فقط.

وتابع المصدر: "لن نفرط في محمود صابر وإبراهيم عادل لأي نادٍ محلي، وقرار رحيلهما مرتبط بوجود عرض من أوروبا يتناسب مع إمكانياتهما ويكون مرضيا لنا من الناحية المالية".