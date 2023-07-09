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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مقرات مبادرة "100 يوم صحة"

وزير الصحة ومحافظ
وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية

رافق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في جولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة سير العمل والوقوف علي مؤشرات أداء مبادرة "100 يوم صحة"، التي تم تدشينها في 25 يونيو الماضي والتي من المقرر أن تستمر حتى شهر أكتوبر المقبل.

وقد اطلع  وزير الصحة، على تقرير مفصل حول مؤشرات الخدمات المقدمة، ضمن الحملة بإجمالي 191670، وتم تقديم من خدمات علاجية ووقائية وترددات منذ بدء المبادرة، كما أثنى على وجود المبادرة بمنطقة "بشاير الخير"، حيث أكد ان أهم سبل توفير حياة كريمة للمواطنين هي توفير خدمة طبية متميزة للمناطق الأكثر احتياجًا.

وخلال الجولة، ‎وجه محافظ الإسكندرية، الشكر والتقدير لكافة الفرق الطبية من العاملين على حملة 100 يوم صحة، نظرًا لجهودهم المبذولة في تقديم أفضل وأسرع خدمة طبية ودوائية للمواطنين، بكافة أعمارهم، مؤكدا أهمية تكثيف التوعية بأهداف الحملة، وكذلك تكثيف الأنشطة والحملات والندوات التوعوية بجميع الأماكن المُنفذ بها الحملة، حيث ثّمن أهميتها في رفع الوعي الصحي الشامل لدى الأسرة المصرية.

من الجدير بالذكر أن الحملة ‎تستهدف تكثيف الخدمات الصحية خلال فترة 100 يوم، لتشمل ‎المبادرات الرئاسية وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، و الاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكيًا، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم.

رافق الوزراء في الجولة التفقدية دكتور أحمد جمال نائب المحافظ، ودكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة أميرة طهيو مدير مديرية الشئون الصحية، وممثلي عن المنطقة الشمالية العسكرية وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية
وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية
وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية
وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية
وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية
وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية
وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية
وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية
وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية
وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية
وزير الصحة والسكان 100 يوم صحة مؤشرات الخدمات المقدمة توفير خدمة طبية متميزة محافظ الإسكندرية

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