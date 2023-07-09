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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية تنفذ دورات تدريبية للأطباء والعاملين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية تحت إشراف حامد الأقنص وكيل وزارة الطب البيطري وبالتعاون مع إدارة التدريب وتنمية المجتمع بجامعة قناة السويس، سلسلة من الدورات التدريبية التي تخدم الأطباء البيطريين بالمديرية.

ويأتي ذلك تفعيلًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بأهمية عمل دورات تدريبية بشكل منتظم للأطباء البيطريين؛ لتزويدهم بالمعلومات والمهارات اللازمة التي بدورها تساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، بجانب تقديم منتجات آمنة للمواطنين.

وتناولت الدورة موضوع التربية المثالية للدواجن، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، وتقديم منتجات آمنة.

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