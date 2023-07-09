طلاب تربية رياضية أبو قير يشاركون في مبادرة تنظيف الميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية

شارك طلاب كلية التربية الرياضية بأبى قير فى مبادرة تنظيف الميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية لمدة أسبوع كامل بدأت أمس السبت 8 يوليو بمشاركة نادي روتاري الرمل، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وذلك فى إطار دور جامعة الإسكندرية فى خدمة المجتمع، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة الإسكندرية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة.

وتهدف المبادرة الى تعزيز السياحة المستدامة والاستمتاع بالشواطئ بشكل أفضل، ودعم المجتمعات المحلية فى تحسين ممارساتها فى التخلص من النفايات، وتشجيع المواطنين على تخفيض استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وزيادة إعادة التدوير.

كما تهدف المبادرة إلى توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على الشواطئ نظيفة وصحية، وتعزيز الوعى بأن النفايات البلاستيكية والكيميائية تشكل خطراً على الحياة البحرية، كذلك جمع النفايات وتصنيفها وإعادة تدويرها، وتحسين جودة البيئة الساحلية.

وكانت قد شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في 5 يونيو الماضي، فعاليات مبادرة تنظيف شاطئ وقاع البحر بشاطىء السرايا العام، وذلك بمشاركة 100 متطوع من الشباب وأطفال المدارس والقادرون باختلاف، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك ضمن احتفالات اليوم العالمي للبيئة.

تضمنت مبادرة تنظيف قاع البحر من المخلفات الصلبة والبلاستيكية بمشاركة 20 غطاس من فريق المبادرات المجتمعية و الغواصين المتطوعين، كما تم توزيع شنط قماشية كبديل للأكياس البلاستيكية على رواد الشاطئ تأكيدا علي أهمية إيجاد بدائل للأكياس البلاستيكية، والاهتمام بنظافة البيئة البحرية.

جاء ذلك بحضور، كل من الدكتور محمد عبد الرازق مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتور سامح رياض عبدالله رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، واللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزة أول، وجميع الجهات المعنية.

مبادرة تنظيف الميناء الشرقي

مبادرة تنظيف الميناء الشرقي