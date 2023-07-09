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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمرو درويش: دورنا وقف محاولات طمس الهوية العربية الإسلامية والمسيحية فى القدس

عمرو درويش
عمرو درويش

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن فلسطين دولة عربية شقيقة عاصمتها القدس العربية الشريفة كاملة، مضيفا: "نحن نرى مسلسلاً وحشياً في فلسطين لن ينتهي إلا بموقف عربي موحد".

وأشار درويش إلى أن موقف مصر الرسمي يتسق مع الشعب المصري، مضيفا: "العدوان الصهيوني على الأشقاء لا يجب أن يمرر مرور الكرام".

وأكد أن محاولات طمس الهوية العربية الإسلامية والمسيحية في القدس "يجب أن نقف بشدة وحسم لمواجهتها".

وأضاف أن التنكيل والقتل والتعذيب التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الأشقاء في فلسطين يجب أن نقف وقفة حقيقية لمنعها، كما يجب أن نضع حلاً نهائياً وجذرياً لحالة الانقسام التي تشهدها فلسطين.

كما دعا إلى سرعة تفعيل دور جامعة الدول العربية، قائلاً: "يجب تفعيل دور جامعة الدول العربية، فقد شاهدنا محاولة تقسيم المنطقة العربية عندما توقفت الجامعة عن أداء دورها، ويجب استعادة هذا الدور".

ووجّه عمرو درويش التحية لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، على بيانه بشأن فلسطين، قائلاً: "أحييك على كلماتك القوية التي تعبّر عن نواب الأمة".

النائب عمرو درويش لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب فلسطين القدس العربية

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