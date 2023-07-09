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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة تعديات على مساحة 73 ألف متر أراضي أملاك دولة في البدرشين

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـــ 21  لحملات إزالة التعديات والتي يتم تنفيذها في الفترة من 8 إلى 28 يوليو الجاري وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وازالة التعديات عليها .  
واطلع محافظ الجيزة علي نتائج الحملات التي أسفرت عن تم تنفيذ 6 قرارات إزالة، لتعديات على مساحة 73896 م٢ أراضي أملاك الدولة ولاية الأثار بقري منشأة دهشور وزاوية دهشور بمركز ومدينة البدرشين. 
وفي مدينة الحوامدية ، كما تم إزالة حمام سباحة بقرية أم خنان بمنطقة رشاح ابو سالم علي مساحة 150 م٢ مقام بالمخالفة علي أراضي زراعية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقاً للبرنامج الزمني، الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

شدد محافظ الجيزة علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتعامل الفوري حيال اي حالات تعدي جديدة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي الأراضي أملاك الدولة ومنع التعدي عليها  وعلي الأراضي الزراعية.

وكان حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي المتابعة الميدانية لنسب تنفيذ مشروع تأهيل وتغطية وتطوير ترعة المريوطية في المرحلة الثالثة بدءا من مسار الترعة، أمام شارع الشيشيني ومرورا بمنطقة المنشية وحتي كوبري الصحابة . 
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إزالة تعديات البدرشين محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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