ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيفية إضافة أفراد لبطاقة التموين 2023.. تفاصيل

بطاقة التموين
بطاقة التموين

يبحث عدد كبير من خلال محرك البحث بجوجل عن إتاحة وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة أفراد لبطاقة التموين 2023، وهم الأبناء والزوجة لعدد من الفئات بعينها  الدستور يستعرض خلال خطوات  كيفية إضافة المواليد.

وزير التموين... الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع فى السنوات الماضية نقلة كبيرة لصالح المواطن. ‏

التموين: حملة مكبرة على الأسواق والمخابز فى مطروح

كيفية إضافة أفراد لبطاقة التموين 2023

تتيح “بوابة مصر الرقمية”، خدمة إضافة المواليد لبطاقة التموين لعدد من الفئات وهم:

أصحاب معاش تكافل وكرامة
حاملي كارت الخدمات المتكاملة
مستحقو معاش التضامن الاجتماعي
أبناء الشهداء
زوجة الشهيد
أبناء الأسر البديلة

وطالبت وزارة التموين ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة الواحدة

كيفية إضافة  لبطاقة التموين 2023 على بوابة مصر الرقمية

الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا
 يختار المواطن التموين
يضغط على ضم أفراد أسرتي
 يتم إجراء تسجيل الدخول 

يتم  إدخال رقم الهاتف المرتبط بالحساب وكلمة المرور 
يتم عرض أسماء الأفراد الموجودين  ببطاقة التموين.
يضغط على المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى
الموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمة.
إضافة  أفراد الأسرة من الدرجة الأولى .
يتم عرض البيانات التي تم إدخالها.
استكمال نقل أفراد الأسرة على البطاقة الجديدة

و تُقدم بوابة مصر الرقمية  عدد آخر  من الخدمات الخاصة بـ بطاقة التموين ومنها:

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد لـ بطاقة التموين

- إصدار بطاقة تموين جديدة

- نقل من محافظة إلى أخرى.

- فصل نفسي.

- الاستعلام عن صرف.

- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

- إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية.

- إيقاف بطاقة تموينية.

- إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

 شروط إضافة المواليد على البطاقات التموينية 2023

وتضمنت شروط إضافة المواليد على البطاقات التموينية لهذه الفئات ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وتتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومى ورقم البطاقة التموينية وعدد أفراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية.

وطالبت وزارة التموين من المديريات إرسال طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية والكشوف والمستندات أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية إلى ديوان عام وزارة التموين.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة، فمثلا البطاقة المقيد بها فردين "زوج وزجة" يحق لها إضافة عدد 2 من الأبناء والبطاقة المقيد بها 3 أفراد تستطيع إضافة فرد اخر ،لصرف السلع الغذائية  بقيمة 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد على البطاقة من خلال فروع  المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الصرف المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بجانب صرف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش للرغيف بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد  مقيد بالبطاقة التموينية، حيث توفر وزارة التموين ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية مع استمرار صرف الدفعة الخامسة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية، إذ يستمر صرف الدعم الاستثنائي للفئات الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023.

اقرأ أيضا 

تفاضيل الورقة الامتحانية  لطلاب الثانوية العامة2023 

وزير التموين... الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع فى السنوات الماضية نقلة كبيرة لصالح المواطن. ‏

التموين: حملة مكبرة على الأسواق والمخابز فى مطروح

اضافة المواليد لبطاقة التموين إضافة المواليد إضافة الموالي التضامن الاجتماعي الخدمات المتكاملة الخدمات المتاحة التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة البطاقة التموينية الإستعلام عن صرف البوابة الرقمية البيانات المطلوبة

مواد متعلقة

أسعار الخضروات اليوم فى سوق العبور للجملة

"تموين الدقهلية": توريد أكثر من 342.4 ألف طن قمح بمواقع التخزين حتى اليوم

البلطى بـ75 جنيهًا.. أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم الأحد

وزير التموين: انجازاتنا على أرض الواقع فى السنوات الماضية نقلة كبيرة لصالح المواطن

كيفية إضافة الزوجة على بطاقة التموين الخاصة بالزوج عبر بوابة مصر الرقمية

صرف 30% من "تموين يوليو" للمواطنين

"تموين الأقصر" تكشف كمية القمح الموردة للصوامع والشون حتى الآن

أسعار الأسماك بسوق العبور للمستهلك في الأسواق.. اليوم

الأكثر قراءة

موقف زيزو من اللحاق بمواجهة الأهلى

اختراق حساب وصور عارية.. "سميرة" تستدرج خليجية برسائل وهمية لابتزازها بأكتوبر

من هو رئيس النيابة الإدارية الجديد؟

مصدر بالأهلى: بيرسى تاو عقد جلسة مع كولر لإقناعه بالاحتراف فى أوروبا

بيراميدز يحسم موقفه من بيع محمود صابر وإبراهيم عادل

السيسى يشهد حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية