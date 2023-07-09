كيفية إضافة أفراد لبطاقة التموين 2023.. تفاصيل

يبحث عدد كبير من خلال محرك البحث بجوجل عن إتاحة وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة أفراد لبطاقة التموين 2023، وهم الأبناء والزوجة لعدد من الفئات بعينها الدستور يستعرض خلال خطوات كيفية إضافة المواليد.

كيفية إضافة أفراد لبطاقة التموين 2023

تتيح “بوابة مصر الرقمية”، خدمة إضافة المواليد لبطاقة التموين لعدد من الفئات وهم:

أصحاب معاش تكافل وكرامة

حاملي كارت الخدمات المتكاملة

مستحقو معاش التضامن الاجتماعي

أبناء الشهداء

زوجة الشهيد

أبناء الأسر البديلة

وطالبت وزارة التموين ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة الواحدة

كيفية إضافة لبطاقة التموين 2023 على بوابة مصر الرقمية

الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا

يختار المواطن التموين

يضغط على ضم أفراد أسرتي

يتم إجراء تسجيل الدخول

يتم إدخال رقم الهاتف المرتبط بالحساب وكلمة المرور

يتم عرض أسماء الأفراد الموجودين ببطاقة التموين.

يضغط على المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى

الموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمة.

إضافة أفراد الأسرة من الدرجة الأولى .

يتم عرض البيانات التي تم إدخالها.

استكمال نقل أفراد الأسرة على البطاقة الجديدة

و تُقدم بوابة مصر الرقمية عدد آخر من الخدمات الخاصة بـ بطاقة التموين ومنها:

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد لـ بطاقة التموين

- إصدار بطاقة تموين جديدة

- نقل من محافظة إلى أخرى.

- فصل نفسي.

- الاستعلام عن صرف.

- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

- إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية.

- إيقاف بطاقة تموينية.

- إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

شروط إضافة المواليد على البطاقات التموينية 2023

وتضمنت شروط إضافة المواليد على البطاقات التموينية لهذه الفئات ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وتتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومى ورقم البطاقة التموينية وعدد أفراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية.

وطالبت وزارة التموين من المديريات إرسال طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية والكشوف والمستندات أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية إلى ديوان عام وزارة التموين.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة، فمثلا البطاقة المقيد بها فردين "زوج وزجة" يحق لها إضافة عدد 2 من الأبناء والبطاقة المقيد بها 3 أفراد تستطيع إضافة فرد اخر ،لصرف السلع الغذائية بقيمة 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد على البطاقة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الصرف المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بجانب صرف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش للرغيف بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، حيث توفر وزارة التموين ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية مع استمرار صرف الدفعة الخامسة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية، إذ يستمر صرف الدعم الاستثنائي للفئات الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023.

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