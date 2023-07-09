ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين... الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع فى السنوات الماضية نقلة كبيرة لصالح المواطن. ‏

لقاء وزير التموين
لقاء وزير التموين

- وزير التموين ... العلم والتدريب هما الطريقة المُثلى لتقدم المجتمع.

- وزير التموين... هناك تعاون بين الجامعات المصرية والوزارة لتدريب ‏الطلاب للاندماج ‏فى سوق العمل بعد التخرج. ‏

- وزير التموين... الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع فى السنوات الماضية نقلة كبيرة لصالح المواطن. ‏

‏ أكد  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ‏‏أن العلم والتدريب هما الطريقة المُثلى وأساس تقدم الأمم، وأشار خلال تكريمه للطلبة المتتدربين وكذلك منسقي البرامج التدريبية من قطاعات ‏الوزارة  والجهات التابعة، والتي شملت  تدريب الطلاب بالوزارة والجهات التابعة لها من كلية التجارة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل طبقًا ‏للبروتكول الموقع بين الوزارة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية الطلاب بكلية ‏التجارة جامعة ‏القاهرة وجامعة المستقبل أن مفهوم التعاون بين الجامعات والجهات التنفيذية هو ‏أمر جيد ولابد من دعمه، مؤكدًا أن المعارف والعلوم والمعلومات بالجامعات مهمة ‏وأساسية ‏لكنها يجب أن تطبق على الواقع الفعلي أيضًا.

وأضاف ‏الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين ان الوزارة دعمت التدريب العملي للطلاب لتعريفهم بما تم من إنجاز وما يتم في كل قطاعات ‏الوزارة من ‏خلال عدد من المحاضرات لفريق التدريب من خلال المختصين ‏بالوزارة ‏سواء بالشركة القابضة للصناعات الغذائية او بالشركة القابضة ‏للصوامع والتخزين او مصلحة دمغ ‏المصوغات والموازين او جهاز تنمية التجارة ‏الداخلية وقطاع التخطيط ‏بالوزارة وجهاز حماية المستهلك وكذلك هيئة السلع ‏التموينية لإكساب الطلاب خبرات متعددة ‏وتعريفهم بالمشروعات التي تمت على ‏الارض وما يتم تنفيذه الآن.‏

وخلال كلمته أيضًا أكد الدكتور  على ‏المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدراسة والتطبيقات العملية هي من تؤهل ‏الطالب المتخرج للاندماج بسوق العمل مشيرًا إلى أن وضع الدراسات هي ‏الأساس الكامل لوضع الخطط كما حدث فى توجيهات  الرئيس عبد ‏الفتاح السيسي بتكوين مخزون استراتيجي من السلع والذى مكن الدولة من ‏تجاوز الكثير من الازمات التي مر بها العالم فى السنوات الماضية كان آخرها الحرب الروسية الاوكرانية.

مشيرًا إلى أن  الرئيس خطط بنظرة مستقبلية للمشروعات بالدولة كالمشروع القومي للصوامع وكذلك المناطق اللوجستية وحياة كريمة ‏ومشروع جمعيتي والكثير من المشروعات القومية الأخرى.

‏ من جهته أكد العميد خالد شرف مساعد وزير التموين لشئون التخطيط ‏والمالية والإدارية أن ‏البروتوكول الموقع بين الوزارة وكلية التجارة جامعة القاهرة قد تم ‏توقيعه عام ‏‏2018 وتم بمقتضاه تدريب عدد من الطلاب بالجامعة عام ‏‏2018 ومجموعتين ‏في اغسطس و سبتمبر عام 2019 ، و تدريب طلاب ‏الفرقة الرابعة للعام ‏الجامعي  2018-2019 بالبرنامج المشترك مع جامعه ‏ولاية ‏جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة، وايضا تدريب مجموعتين من طلاب ‏كليه ‏الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2017 ، واضاف انه يتم اتاحة الفرصة ‏لتدريب فى شكل مجموعات وأشار إلى أن توجيهات الدكتور على المصيلحى كانت بتخصيص مجموعات تدريب كبيرة للطلاب وبكل قطاعات الوزارة لتعريفهم بالإنجازات التي تمت على الأرض وتأهيلهم لسوق العمل من خلال المشاركة فى المحاضرات وتفقد الواقع على الأرض مباشرًا وأضاف مساعد  الوزير أن الوزارة لا تألوا جهدا فى تدريب الطلاب وتسهل لهم الحصول على المعلومات اللازمة للأمر.

ومن جهته قال  الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة أن تكريم الطلاب اليوم يأتي تتوجيًا للبروتوكول الموقع بين الوزارة والكلية لتدريب طلاب الكلية عمليًا من خلال زيارة المواقع بكل قطاعات الوزارة وأشار إلى أنه من المقرر الإعلان عن دفعة التدريب الجديدة، مقدمًا الشكر  للوزير وقيادات الوزارة علي الجهود المبذولة في مجال تحقيق الأمن الغذائي ومجال التجارة الداخلية وكان لذلك انعكاس هام علي البرامج التدريبية التي حصل عليها الطلاب والطالبات.

لقاء وزير التموين
لقاء وزير التموين
لقاء وزير التموين
لقاء وزير التموين
لقاء وزير التموين
لقاء وزير التموين
لقاء وزير التموين
لقاء وزير التموين
لقاء وزير التموين
لقاء وزير التموين
البرامج التدريبية الاقتصاد والعلوم السياسية الاقتصاد التموين والتجارة الداخلية الجامعات المصرية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الشركة القابضة للصناعات الغذائية الشركة القابضة الطلاب والطالبات العلوم السياسية القابضة للصناعات الغذائية القابضة للصناعات المصوغات المشروعات جامعة المستقبل جامعة القاهرة جهاز حماية المستهلك جهاز تنمية التجارة تنمية التجارة

الأكثر قراءة

"رقبتها مكسورة".. التفاصيل الكاملة للعثور على جثة فتاة داخل منزل جدها بقنا

بعد تجدد اشتعال النيران.. انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق عقارات سوق جمصة

درجات الحرارة اليوم الأحد 9-7-2023 فى محافظات مصر

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الصباح اليوم الأحد 9 يوليو 2023

التصريح بدفن جثة عامل مسجد لقى مصرعه دهسا فى التجمع الأول

تهنئة الرئيس السيسى لرئيس وزراء اليونان تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية