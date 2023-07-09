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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: حملة مكبرة على الأسواق والمخابز فى مطروح

حملة مكبرة على الأسواق
حملة مكبرة على الأسواق والمخابز فى مطروح

شنت مديرة التوين بمطروح حملة مكبرة على أسواق المحافظة، برئاسة هند محمود مساعد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في مطروح.


وقالت هند، إن المديرية نجحت أمس السبت في ضبط أقماح مهربة بكمية وقدرها 8.659 طن، بالإضافة إلي تحرير 13 مخالفة بالمخابز البلدية والأسواق، منها 6 محاضر نقص وزن لبعض المخابز البلدية.


وقالت مساعد، إنه تم تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، و2 محضر عدم حمل شهادة صحية، بالإضافة لمحضر القمح السابق ذكره، وذلك من خلال الحملة التي تم شنها برفقة إدارتي الرقابة والتجارة الداخلية بالاشتراك مع مباحث التموين بمطروح.

حملة مكبرة على الأسواق والمخابز فى مطروح
حملة مكبرة على الأسواق والمخابز فى مطروح
حملة مكبرة على الأسواق والمخابز فى مطروح
حملة مكبرة على الأسواق والمخابز فى مطروح
حملة مكبرة على الأسواق والمخابز فى مطروح
حملة مكبرة على الأسواق والمخابز فى مطروح
حملة مكبرة على الأسواق والمخابز فى مطروح
حملة مكبرة على الأسواق والمخابز فى مطروح
حملة مكبرة على الأسواق والمخابز فى مطروح
حملة مكبرة على الأسواق والمخابز فى مطروح
أستمرار الحملات الرقابية إجراءات القانونية اتخاذ كافة الإجراءات اسعار المواد الغذائية استمرار الحملات الحملات الرقابية على الأسواق التموين والتجارة التجارة الداخلية الأسواق والمنافذ التموينية الاسواق والمخابز الإجراءات القانونية اللازمة

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