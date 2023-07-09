التموين: حملة مكبرة على الأسواق والمخابز فى مطروح

شنت مديرة التوين بمطروح حملة مكبرة على أسواق المحافظة، برئاسة هند محمود مساعد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في مطروح.



وقالت هند، إن المديرية نجحت أمس السبت في ضبط أقماح مهربة بكمية وقدرها 8.659 طن، بالإضافة إلي تحرير 13 مخالفة بالمخابز البلدية والأسواق، منها 6 محاضر نقص وزن لبعض المخابز البلدية.



وقالت مساعد، إنه تم تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، و2 محضر عدم حمل شهادة صحية، بالإضافة لمحضر القمح السابق ذكره، وذلك من خلال الحملة التي تم شنها برفقة إدارتي الرقابة والتجارة الداخلية بالاشتراك مع مباحث التموين بمطروح.

حملة مكبرة على الأسواق والمخابز فى مطروح

حملة مكبرة على الأسواق والمخابز فى مطروح

حملة مكبرة على الأسواق والمخابز فى مطروح

حملة مكبرة على الأسواق والمخابز فى مطروح