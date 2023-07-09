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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: السيسى ركز على تلبية احتياجات مصر المتزايدة من الكهرباء

السيسى
السيسى

قال محمد صبري، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم عام 2014، كان هدفه الأساسي هو تلبية حاجة مصر المتزايدة من الكهرباء بدرجة عالية من الاستدامة والكفاءة.

وأضاف صبري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة استطاعت من زيادة حجم التوليد الكهربائي عام 2014 من 26 ألف ميجاوات لـ59 ألف ميجاوات عام 2021، أي زيادة تتخطى 100%.

باحث استراتيجي يبرز كيف تحولت مصر من العجز للتصدير في قطاع الكهرباء

وأوضح أنه تم إطلاق 17 مشروعًا لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية بإجمالي قدرات 29 ألف ميجاوات، فضلًا عن مشروعات طاقة متجددة بإجمالي قدرات 2700 ميجا وات، كما تم إنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء منها محطة الضبعة النووية، والتي تعد اتفاقية بين مصر وروسيا، وستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد أنه سيتم تشغيل أول وحدة من محطة الضبعة النووية عام 2027 بقدرة 1200 ميجا وات، إذ تضم 4 محطات بإجمالي 4800 ميجا وات، يأتي ذلك علاوة على محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تعادل 90% من إنتاج السد العالي للطاقة الكهربائية.

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