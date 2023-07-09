المجلس الأعلى للثقافة يحتفي بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو غدًا

يُقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، سلسلة من الندوات حول القضايا المرتبطة بالثورة ودورها في بناء الجمهورية الجديدة، احتفالًا بذكرى مرور ١٠ سنوات على ثورة ٣٠ يونيو، وذلك خلال الفترة من الإثنين ١٠ يوليو حتى الأربعاء ١٢ يوليو الجاري، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

حيث يُفتتح برنامج الفعاليات في تمام الخامسة مساء الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣، بكلمة وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ثم كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، يعقبه عرض لفيلم تسجيلي قصير بعنوان "ثورة يونيو بناء وطن" .

ثم تبدأ أولى فعاليات البرنامح بالندوة الأولى "الثقافة وانتفاضة الوعي"، بالخامسة والنصف مساءً، يديرها الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويُشارك بها كل من: الفنان أحمد عبد العزيز، والدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة، ورئيس مؤسسة أراك للفنون، والكاتب شعبان يوسف، مؤسس ورشة الزيتون الثقافية، والروائية د.ضحى عاصي، عضو مجلس النواب المصري.

يعقبها في السابعة والنصف مساءً، الندوة الثانية بعنوان "ثورة يونيو صفحة جديدة في تاريخ المصريين"، بمشاركة الدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، والمؤرخ أحمد الشربيني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتورة لطيفة سالم، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ بكلية الآداب جامعة بنها، و يديرها الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء وعضو لجنة التاريخ بالمجلس.

فيما تُستهل فعاليات الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣، في الخامسة مساءً، بالندوة الثالثة "الإعلام وثورة تصحيح المسار"، والتي يشارك فيها الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والدكتور جمال الشاعر رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ويديرها النائب الدكتور نادر مصطفى الكاتب الصحفي وكيل لجنة الثقافة والإعلام.

يعقبها في السابعة مساءً، إقامة الندوة الرابعة "ثورة يونيو وحروب السوشيال ميديا"، ويديرها: الدكتور محمد خليف استشاري الثقافة الرقمية ونائب مقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة المهندس زياد عبد التواب خبير التحول الرقمي رئيس لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، والكاتب الصحفي سامح فايز الباحث في الشؤون السياسية، والمهندس محمد عزام استشاري التحول الرقمي عضو لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة.

أما فعاليات الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣، فتبدأ بالخامسة مساءً، بإقامة الندوة الخامسة "ثورة يونيو والسياسة الخارجية .. تحديات وإنجازات"، بمشاركة الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، والدكتور أحمد يوسف أحمد الخبير بالعلاقات الدولية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والسفير عزت سعد مدير المجلس المصري للشؤون الدولية مساعد وزير الخارجية السابق، والدكتور محمد أحمد مرسي أستاذ العلوم السياسية بمعهد 6 أكتوبر ونائب مقرر لجنة العلوم السياسية بالمجلس، ويديرها الدكتور حسين حسني الإعلامي وأستاذ الصحافة بجامعة 6 أكتوبر وعضو لجنة الشباب بالمجلس.

وتختتم فعاليات برنامج الاحتفاء بذكرى الثورة، في السابعة مساءً، بالندوة السادسة "الثورة .. المرأة حامية الهوية"، وتُشارك فيها السفيرة مشيرة خطاب الدبلوماسية الكبيرة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وزيرة الأسرة والسكان الأسبق، والدكتورة منى الحديدي أستاذة علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان رئيس لجنة الشباب بالمجلس، والدكتورة رانيا يحيى الأستاذة بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة ولجنة الشباب بالمجلس، وتديرها الإعلامية سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء ومجلة الكواكب.