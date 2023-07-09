ضبط شخص يدير بإدارة شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط شخص لإدارته شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص بالقاهرة.

و أكدت التحريات قيام أحد الأشخاص بإدارة شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة، وإعادة توزيعها وبثها من داخل غرفة بعقار كائن بدائرة القسم بدون ترخيص، وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه بالغرفة المشار إليه وعثر بحوزته على 9 أجهزة "ريسيفر" – جهاز لتوزيع الإشارة – جهاز "راوتر" وجهاز "سويتش" لتوزيع الصورة –4 قطع استقبال إشارة – وحدة كمبيوتر.

بمواجهته اعترف بإدارة الشبكة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.