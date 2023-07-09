غيابات الاهلى والزمالك عن مباراة القمة فى الدورى

تشهد مباراة القمة التى تجمع بين الاهلى والزمالك غياب عدد من نجوم الفريقين عن المباراة، للاصابة أو لأسباب فنية.

ويبحث كلًا من السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للاهلى والكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك، على العناصر الجاهزة فى مباراة القمة لتحقيق الفوز.

ويلتقى الاهلى مع الزمالك فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الواحد والثلاثين فى تمام الثامنة والنصف من مساء الخميس القادم على ستاد القاهرة الدولى.

غيابات الاهلى عن مباراة الزمالك

تشهد صفوف الاهلى غياب عدد من اللاعبين عن مباراة القمة القادم أمام الزمالك، حيث تأكد عدم لحاق محمود متولى وعمرو السولية بالمباراة لعدم اكتمال شفائهما، بالاضافة للثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد بعد إجرائهما عملية الرباط الصليبى، وحمدى فتحى لانضمامه لفريق الوكرة القطرى، والبرازيلى برونو سافيو للرحيل لفريق بوليفار البوليفى، وشادى حسين وأيمن أشرف لاسباب فنية.

غيابات الزمالك عن مباراة الاهلى

يغيب عن صفوف الزمالك فى مباراة القمة أمام الاهلى القادمة عدد من نجوم الفريق، يأتى على رأسهم محمود حمدى الونش لاجرائه عملية الرباط الصليبى، ومصطفى شلبى لاصابته بكسر فى وجه القدم، ومحمد عبدالشافى للاصابة فى الركبة، وعبدالله جمعه لعدم الجاهزية الفنية، فيما تجرى محاولات لتجهيز عماد نبيل دونجا لمباراة القمة، كما يغيب الثنائى سيف فاروق جعفر ويوسف اسامة نبيه عن القمة لانقطاعهما عن تدريبات الزمالك بعد توقيعهما رسميًا لفريق بيراميدز.

موقف الاهلى والزمالك فى جدول الدورى قبل مباراة القمة

يحتل الاهلى قمة جدول الدورى الممتاز برصيد 75 نقطة من 29 مباراة، ولم يخسر فى الدورى حتى الان، وحقق 23 فوزًا و6 تعادلات، وسجل 54 هدفًا وسكنت شباكه 7 اهداف.

فيما يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة من 32 مباراة، حيث حقق الفوز فى 17 مباراة وتعادل فى 8 مباريات وخسر فى 7 مباريات، وسجل 49 هدفًا وسكنت شباكه 30 هدف.

ويعتبر أحمد سيد زيزو هو هداف الزمالك هذا الموسم برصيد 12 هدف، فيما يعتبر محمد شريف هو هداف الاهلى هذا الموسم برصيد 9 أهداف.

فيما يتربع على قمة هدافى الدورى المصرى جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى برصيد 16 هدفًا.