ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غيابات الاهلى والزمالك عن مباراة القمة فى الدورى

غيابات الاهلى والزمالك
غيابات الاهلى والزمالك فى مباراة القمة

تشهد مباراة القمة التى تجمع بين الاهلى والزمالك غياب عدد من نجوم الفريقين عن المباراة، للاصابة أو لأسباب فنية.

ويبحث كلًا من السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للاهلى والكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك، على العناصر الجاهزة فى مباراة القمة لتحقيق الفوز.

ويلتقى الاهلى مع الزمالك فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الواحد والثلاثين فى تمام الثامنة والنصف من مساء الخميس القادم على ستاد القاهرة الدولى.

غيابات الاهلى عن مباراة الزمالك 

تشهد صفوف الاهلى غياب عدد من اللاعبين عن مباراة القمة القادم أمام الزمالك، حيث تأكد عدم لحاق محمود متولى وعمرو السولية بالمباراة لعدم اكتمال شفائهما، بالاضافة للثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد بعد إجرائهما عملية الرباط الصليبى، وحمدى فتحى لانضمامه لفريق الوكرة القطرى، والبرازيلى برونو سافيو للرحيل لفريق بوليفار البوليفى، وشادى حسين وأيمن أشرف لاسباب فنية.

غيابات الزمالك عن مباراة الاهلى 

يغيب عن صفوف الزمالك فى مباراة القمة أمام الاهلى القادمة عدد من نجوم الفريق، يأتى على رأسهم محمود حمدى الونش لاجرائه عملية الرباط الصليبى، ومصطفى شلبى لاصابته بكسر فى وجه القدم، ومحمد عبدالشافى للاصابة فى الركبة، وعبدالله جمعه لعدم الجاهزية الفنية، فيما تجرى محاولات لتجهيز عماد نبيل دونجا لمباراة القمة، كما يغيب الثنائى سيف فاروق جعفر ويوسف اسامة نبيه عن القمة لانقطاعهما عن تدريبات الزمالك بعد توقيعهما رسميًا لفريق بيراميدز.

موقف الاهلى والزمالك فى جدول الدورى قبل مباراة القمة

يحتل الاهلى قمة جدول الدورى الممتاز برصيد 75 نقطة من 29 مباراة، ولم يخسر فى الدورى حتى الان، وحقق 23 فوزًا و6 تعادلات، وسجل 54 هدفًا وسكنت شباكه 7 اهداف.

فيما يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة من 32 مباراة، حيث حقق الفوز فى 17 مباراة وتعادل فى 8 مباريات وخسر فى 7 مباريات، وسجل 49 هدفًا وسكنت شباكه 30 هدف.

ويعتبر أحمد سيد زيزو هو هداف الزمالك هذا الموسم برصيد 12 هدف، فيما يعتبر محمد شريف هو هداف الاهلى هذا الموسم برصيد 9 أهداف.

فيما يتربع على قمة هدافى الدورى المصرى جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى برصيد 16 هدفًا.

غيابات الاهلى عن مباراة الزمالك غيابات الزمالك عن مباراة الاهلى مباراة القمة غيابات الاهلى والزمالك فى مباراة القمة موقف الاهلى والزمالك فى جدول الدورى موعد مباراة الاهلى والز

الأكثر قراءة

اليوم.. وصول 25 رحلة جوية لعودة الحجاج إلى أرض الوطن

لجنة خاصة لتصحيح أوراق كل مَن يصرِّح بالغش على مواقع التواصل الاجتماعى

"تموين الدقهلية": توريد أكثر من 342.4 ألف طن قمح بمواقع التخزين حتى اليوم

من ارتفاع 120 مترًا.. استوديو قنوات "المتحدة" الإخبارية يغطى مهرجان العلمين الجديدة

بعد ثنائية فيوتشر.. "زيزو" يدخل تاريخ الزمالك من أوسع أبوابه

"بيت الروبى" يواصل تصدر شباك التذاكر وفى الطريق للأعلى تاريخيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية